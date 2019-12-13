Передплачувати газети та журнали можна онлайн: Укрпошта запустила новий сервіс
Укрпошта запустила тестову версію сервісу з онлайн-передплати газет та журналів. Українці зможуть обрати будь-яке українське або іноземне видання, а також передплатити електронні версії газет та журналів.
Про нову можливість повідомили в Міністерстві інфраструктури.
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Передплату можна здійснити на оновленому сайті Укрпошти, не виходячи з дому чи офісу у зручний час. Процес замовлення й оплати займе 3-5 хвилин.
В Укрпошті заявляють, що сервіс є не лише сучасним способом оформлення видань, а й спрямований на підтримку друкованих медіа.
Сподіваємося, що це дозволить збільшити кількість передплати, а прихильники використання онлайн послуг скористаються новим сервісом,
– відзначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Що відомо про онлайн-передплату
- Каталоги формують понад 3 тисячі газет і журналів (2 тисячі 252 – українські, 814 – видань іноземних країн).
- Видання можна знайти та обрати за назвою, передплатним індексом, тематикою.
- На сторінці видання розміщена інформація про мову видання, періодичність виходу, мінімальний термін передплати.
- Клієнт може оплатити замовлення платіжною карткою без сплати додаткової комісії.
Щоб зробити замовлення, слід зайти на сайт Укрпошти, обрати потрібне видання за назвою, передплатним індексом чи тематикою.
Раніше в Укрпошті заявили про зростання вартості доставки пенсій. Уряд ухвалив рішення підвищити тариф вперше за останні 15 років. Відтепер у місті він становить 1,15% від суми виплати, у селі та селищі міського типу – 2,3%.