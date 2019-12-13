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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Передплачувати газети та журнали можна онлайн: Укрпошта запустила новий сервіс

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      Газети та журнали можна передплачувати онлайн / buknews.com.ua

      Укрпошта запустила тестову версію сервісу з онлайн-передплати газет та журналів. Українці зможуть обрати будь-яке українське або іноземне видання, а також передплатити електронні версії газет та журналів.

      Про нову можливість повідомили в Міністерстві інфраструктури.

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      Передплату можна здійснити на оновленому сайті Укрпошти, не виходячи з дому чи офісу у зручний час. Процес замовлення й оплати займе 3-5 хвилин.

      В Укрпошті заявляють, що сервіс є не лише сучасним способом оформлення видань, а й спрямований на підтримку друкованих медіа.

      Сподіваємося, що це дозволить збільшити кількість передплати, а прихильники використання онлайн послуг скористаються новим сервісом,
      – відзначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

      Що відомо про онлайн-передплату

      • Каталоги формують понад 3 тисячі газет і журналів (2 тисячі 252 – українські, 814 – видань іноземних країн).
      • Видання можна знайти та обрати за назвою, передплатним індексом, тематикою.
      • На сторінці видання розміщена інформація про мову видання, періодичність виходу, мінімальний термін передплати.
      • Клієнт може оплатити замовлення платіжною карткою без сплати додаткової комісії.

      Щоб зробити замовлення, слід зайти на сайт Укрпошти, обрати потрібне видання за назвою, передплатним індексом чи тематикою. 

      Раніше в Укрпошті заявили про зростання вартості доставки пенсій. Уряд ухвалив рішення підвищити тариф вперше за останні 15 років. Відтепер у місті він становить 1,15% від суми виплати, у селі та селищі міського типу – 2,3%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Укрпошта ЗМІ Інформаційні технології Міністерство інфраструктури Інтернет
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