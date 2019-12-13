Передплачувати газети та журнали можна онлайн: Укрпошта запустила новий сервіс

Укрпошта запустила тестову версію сервісу з онлайн-передплати газет та журналів. Українці зможуть обрати будь-яке українське або іноземне видання, а також передплатити електронні версії газет та журналів.

Про нову можливість повідомили в Міністерстві інфраструктури.

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Передплату можна здійснити на оновленому сайті Укрпошти, не виходячи з дому чи офісу у зручний час. Процес замовлення й оплати займе 3-5 хвилин.

В Укрпошті заявляють, що сервіс є не лише сучасним способом оформлення видань, а й спрямований на підтримку друкованих медіа.

Сподіваємося, що це дозволить збільшити кількість передплати, а прихильники використання онлайн послуг скористаються новим сервісом,

– відзначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Що відомо про онлайн-передплату

Каталоги формують понад 3 тисячі газет і журналів (2 тисячі 252 – українські, 814 – видань іноземних країн).

Видання можна знайти та обрати за назвою, передплатним індексом, тематикою.

На сторінці видання розміщена інформація про мову видання, періодичність виходу, мінімальний термін передплати.

Клієнт може оплатити замовлення платіжною карткою без сплати додаткової комісії.

Щоб зробити замовлення, слід зайти на сайт Укрпошти, обрати потрібне видання за назвою, передплатним індексом чи тематикою.

Раніше в Укрпошті заявили про зростання вартості доставки пенсій. Уряд ухвалив рішення підвищити тариф вперше за останні 15 років. Відтепер у місті він становить 1,15% від суми виплати, у селі та селищі міського типу – 2,3%.