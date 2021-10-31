Які сюжети стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.
Цікаво Сертифікати вакцинації у транспорті, моторошні наслідки COVID-19 – відео тижня
Фініш передвиборчої кампанії у Харкові
Кандидати у мери Харкова за кілька днів до виборів 31 жовтня 2021 року влаштували агітаційну гонитву. Обіцяли перетворити місто на Донецьк, роздавали горнята зі своїми портретами та м'ясо в агітаційних пакунках.
Як агітували на виборах у мери Харкова: дивіться відео
Черга на вакцинацію у Львові
Львів'яни масово пішли вакцинуватися в спеціалізовані точки в торгових центрах. Утворилися черги на сотні людей, щоб отримати свою дозу захисту від COVID-19.
Вакцинаційний аншлаг у Львові: дивіться відео
Старт судової реформи
В Україні нарешті зрушила з мертвої точки судова реформа. Вища рада правосуддя нарешті сформує Етичну раду, яка повинна розпочати роботу в листопаді.
Служителі Феміди здались: дивіться відео
Моршин став "антиковідним" курортом
Курортне містечко Моршин на Львівщині навесні 2021 року запропонувало Міністерству охорони здоров'я пілотний проєкт. Зараз абсолютна більшість містян вакцинувалася від коронавірусу.
Масова імунізація в Моршині: дивіться відео
Соціальний ресторан у Вінниці
У Вінниці відкрився перший у місті соціальний ресторан, де працюють люди з інвалідністю. Проєкт прагне надихнути роботодавців не боятись брати працівників на візках на роботу.
Як працює вінницький соціальний ресторан: дивіться відео