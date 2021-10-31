Які сюжети стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

Цікаво Сертифікати вакцинації у транспорті, моторошні наслідки COVID-19 – відео тижня

Фініш передвиборчої кампанії у Харкові

Кандидати у мери Харкова за кілька днів до виборів 31 жовтня 2021 року влаштували агітаційну гонитву. Обіцяли перетворити місто на Донецьк, роздавали горнята зі своїми портретами та м'ясо в агітаційних пакунках.

Як агітували на виборах у мери Харкова: дивіться відео

Черга на вакцинацію у Львові

Львів'яни масово пішли вакцинуватися в спеціалізовані точки в торгових центрах. Утворилися черги на сотні людей, щоб отримати свою дозу захисту від COVID-19.

Вакцинаційний аншлаг у Львові: дивіться відео

Старт судової реформи

В Україні нарешті зрушила з мертвої точки судова реформа. Вища рада правосуддя нарешті сформує Етичну раду, яка повинна розпочати роботу в листопаді.

Служителі Феміди здались: дивіться відео

Моршин став "антиковідним" курортом

Курортне містечко Моршин на Львівщині навесні 2021 року запропонувало Міністерству охорони здоров'я пілотний проєкт. Зараз абсолютна більшість містян вакцинувалася від коронавірусу.

Масова імунізація в Моршині: дивіться відео

Соціальний ресторан у Вінниці

У Вінниці відкрився перший у місті соціальний ресторан, де працюють люди з інвалідністю. Проєкт прагне надихнути роботодавців не боятись брати працівників на візках на роботу.

Як працює вінницький соціальний ресторан: дивіться відео