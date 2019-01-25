Передвиборча кампанія Порошенко та Тимошенко: як вони борються за виборця

Станом на 25 грудня свої документи до ЦВК занесли 20 кандидатів. Серед них є Юлія Тимошенко, яка займає перші місця у рейтингових списках. Її партія вже провела з'їзд радянського формату та потрапила у декілька скандалів.

Популізм "головних акул" виборів

– Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко під час свого з'їзду показала скандальний ролик на підтримку своєї лідерки Юлії Тимошенко, де одним зі спікерів був відомий бразильський письменник Пауло Коельйо. Не пройшло і дня, як ця інформація через півсвіту долетіла й до самого письменника. Він заперечив, що підтримує Юлію Тимошенко.

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– З'їзд Юлії Тимошенко – це пафосна штука, до якої готуються 3-4 місяці. Біографічний ролик вони зробили за прикладом західних політиків. Ролик з Коельо записувався приблизно 2010-2011 роках. Ці кадри можна використовувати вже надовго. Людина говорила на той момент не про кандидата в президенти Тимошенко, а про людину Тимошенко. А він говорив в той момент, коли в Тимошенко були проблеми з Януковичем. Нині Коельо не хоче зв'язуватись з політикою, а тому спростував інформацію.



– "Батьківщина" вигадує, що це не агітаційний фільм, а не біографічний, то в мене тільки одне запитання – а навіщо його взагалі показувати на з'їзді, де ви висуваєте її в кандидати? Кіборги, Філарет та інші – це все історія перетину червоних ліній, а в Юлії Володимірівни це буває часто.



Патріарх Філарет на з'їзді партії Юлії Тимошенко

– За інформацією ЗМІ, Петра Порошенка будуть висувати у кандидати на пост президента України 29 січня у Міжнародному виставковому центрі у Києві. Нібито вони планують, що повинні бути присутні не лише депутати від БПП, а й всі члени уряду разом з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Також очікують присутність мера Києва Віталія Кличка.

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– Петро Порошенко ніби планує балотуватися як самовисуванець. Він це буде робити, щоб показати, що він президент всієї України, а не лідер Партії "Солідарність". Це стандартна практика для діючих президентів, щоб не асоціюватися з жодною політичною силою. Сценарій висування Порошенка ще відпрацьовують. Він буде відрізнятися від з'їзду "Батьківщини".

Російське телебачення "пробило дно"

– Представник видання "Європейська правда" був там присутнім у ПАРЄ під час конфлікту. За його словами, охоронець навіть не сперечався з тим, що йому потрібно нагадати російським журналістам, що так робити не варто. Для них це була звична тема. Охорона одразу стала на сторону України.

ПАРЄ дає акредитацію російським журналістам при тому, що вона не хоче сваритися з Росією, можливо їм подобається, коли в них виникають такі проблеми і скандали.