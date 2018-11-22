Передвиборчі гастролі: чому піар-хід Порошенка є небезпечним для українців

Петро Порошенко в своїй передвиборчій активності перевершив усіх українських керманичів. Він постійно перерізає парадні стрічки, відвідує школи, лікарні і поштові відділення. Джерела в його оточенні стверджують, ставку на це йому порадили зробити політтехнологи.

Ножиці та шматок червоної стрічки – цими атрибутами Президент Петро Порошенко вправно орудує, і дедалі частіше. До офіційних відкриттів об'єктів у всіх куточках України готуються заздалегідь: дороги перекривають, магазини зачиняють.

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Активно перерізати стрічки гаранту порадили політичні консультанти. Якнайчастіше зустрічатися з виборцями під будь-яким приводом: відкривати дороги, школи, заводи, що завгодно. І він це радо робить. Розраховуючи повернути втрачені народні симпатії.

Поспіхом відкриваються нові школи, лікарні й куди менш "стратегічні" споруди, а через традиційну криворукість виконавців, після від'їзду голови держави, новобудови часто виявляються непридатними.

До прикладу, на опорну школу в Покровську на Донеччині витратили 60 мільйонів гривень. А вже через рік після урочистого відкриття в школі знову роблять ремонт. Оббиті стіни, тріснуті дзеркала і лінолеум, який потрібно по-новому стелити.



Обвал стелі в опорній школі у Покровську

Така ж ситуація й у Львові. Навесні 2018 року президент підкреслив своєю присутністю урочисте відкриття у місті перинатального центру. Президент поїхав, а породіллям лишились недоробки.



Відкриття перинатального центру / фото ZIK

Аналітичний портал "Слово і діло" порахував приблизно, скільки разів за п'ять років президент гастролював Україною, перерізаючи червоні стрічки. Чотири рази у 2014 році, 13 – у 2015 році, 31 – у 2016 році, 36 – у 2017 році.



Скільки разів за п'ять років президент гастролював Україною

Лише за останні два тижні президент злітав на Черкащину, Житомирщину, у Дніпро. Завітав на поштове відділення, на ювілей інформагенції, відсвяткував День десантника. І навіть відкрив нове консульство на турецькому курорті.