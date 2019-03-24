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      Передвиборчий трюк: експерт пояснив, чи подешевшає газ

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      Зниження вартості газу – чи можливе
      Зниження вартості газу – чи можливе / 24 канал

      Об'єктивних передумов для зниження ціни на газ в України немає. Ситуативні – є. Завдяки чому "Нафтогаз" зміг купити зараз газ дешевше. Але для українських споживачів перспективи, що газ подешевшає – примарні. Це швидше передвиборчий трюк.

      Про це в коментарі 24 каналу зазначив енергетичний експерт, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

      Читайте датальніше у публікації 24 каналу: Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов

      Що змінилося в цінах на газ?Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні наразі є нижчою за регульовану державою. Тому "Нафтогаз" вирішив з 1 квітня продавати газ для промисловості за нижчими цінами, ніж ціни на газ для населення – по 8 гривень 38 копійок за "куб". Для побутових споживачів ця ціна – 8 гривень 55 копійок. А з 1 травня ціна газу для населення становитиме 9,3 гривні за кубометр.

      Можна зробити трюк – знизити ціну. Але тимчасово. Я розглядаю розмови про зниження цін на газ як передвиборчі трюки. Політикам так хочеться. Тому вони знайшли такий варіант. Можна хоч і нульову ціну на газ зробити. Тільки яка буде ціна цього "газового раю"? Хтось матиме за це заплатити,
      – зауважив Гончар.

      Він пояснив: урядовці перед виборами бояться говорити про те, що можна погратися в популізм і познижувати ціну на газ. Але коли ціною цього стане обвал гривні через відмову МВФ давати транс і виплату боргів, то швидко забудуть, що у нас дешевий газ. Тоді проклинатимуть уряд обвал гривні. Але це не лише уряд. Бо така популістська політика буває – через "хотілки" споживачів.

      Якби ми досягли повного самозабезпечення газом, тоді б можна було вести мову, що нам нецікавий паритет імпортної ціни, впевнений Гончар. Але – сусідня Румунія має майже повне забезпечення власним газом, вони імпортують менше ніж 10%. Але все одно у них ціна газу – вища, ніж у нас.

      Гонитва за дешевим газом невиправдана. Дешевий газ не зробив багатою жодну газовидобувну країну. Туркменістан, наприклад, не є багатим. А найбагатша країна – Норвегія – має дорогий газ. А у своєму пенсійному фонді вона має трильйон доларів, накопичених за рахунок нафти та газу,
      – пояснив експерт.

      До всього, зауважив Гончар, якщо ціни на газ знизити – отримаємо відразу збільшення споживання. Тому що дешевий газ не стимулює ні енергоефективність, ні економність.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Тарифи на газ Газ Енергоефективність
      Джерело: 24 канал
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