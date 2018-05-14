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Перегляд Євробачення підвищує рівень щастя: дослідження вчених

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Перегляд Євробачення підвищує рівень щастя
Перегляд Євробачення підвищує рівень щастя / Фото з відкритих джерел

Вчені провели дослідження, яке показало, що перегляд міжнародного пісенного конкурсу Євробачення впливає на рівень задоволеності життям.

Вчені з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що популярний музичний конкурс може підвищити рівень задоволеності життям, пише Independent.

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Шанувальники Євробачення

Результати дослідження, опубліковані в науковому журналі BMC Public Health, показали, що серед населення країни рівень задоволеності життям підвищується на 4 відсотки, якщо їх країна входить в десятку кращих в фінальному рейтингу.

В ході дослідження вчені проаналізували дані про рівень задоволеності життям понад 160 тисяч осіб з 33 європейських країн. Зокрема, дослідники використовували дані з анкет респондентів, які були заповнені в рамках глобального опитування Євробарометр, яке проводиться кілька разів на рік Європейською комісією.

Команда вчених акцентувала увагу на даних, зібраних в травні і червні - в період проведення Євробачення з 2009 по 2015 рік. В результаті з'ясувалося, що респонденти відзначали більш високий рівень задоволеності життям, особливо якщо їх країна показувала хороші результати на Євробаченні.

Дослідники зізналися, що вирішили провести дослідження з особистого інтересу:

"Ми просто розмовляли з колегами в університеті і вирішили перевірити ці дані. Зазвичай ми займаємося вивченням інших факторів, що впливають на задоволеність життям і здоров'я людей. Серед наших колег є люди з різних країн, і багато хто дивиться Євробачення. В одній із розмов виникло питання, чи може конкуренція між країнами в такому великому проекті впливати на настрій країни. І, як з'ясувалося, так – є певний зв'язок", – повідомив Фліппос Філіппідіс, провідний автор дослідження.

Вчений вважає, що результати цього дослідження, вкотре доводять, що такі масштабні конкурси, як Євробачення, безумовно впливають на моральний дух населення країни.

"Наше дослідження показує, що ми можемо використовувати науку для вивчення доволі несподіваних тем. Але що більш важливо – ми сподіваємося, що це змусить людей задуматися про те, як на наше благополуччя, настрій і, відповідно, на наше здоров'я можуть впливати, здавалося б, абсолютно нешкідливі фактори з громадської сфери", – підсумував він.

Нагадаємо, 12 травня в Лісабоні відбувся фінал Євробачення 2018. Україну на конкурсі представляв співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder", який посів 17 місце. Перемогу здобула представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай.

Євробачення 2018 переможець: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

 

 

Теги: LifeStyle Євробачення 2018 Євробачення Музика
Джерело: 24 Канал
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