19:12
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

"Перегони на виживання": у Кривому Розі розпочався екстремальний сезон

281
У Кривому Розі розпочався екстремальний сезон
У Кривому Розі розпочався екстремальний сезон / ukr.segodnya.ua

У небі пілот робив "мертву петлю", а водії на дорогах влаштували "перегони на виживання". У вихідні в Кривому Розі пройшла екстремальна подія, яку організатори вирішили присвятити Дню Європи, а також 243-й річниці заснування міста.

Про це повідомив сайт "Сегодня".

Читайте також: Велокарнавал та відправка велосипеду на Марс: чим цьогоріч вражав харківський Велодень

В п'ятницю, 19 травня, на автодромі для складних гоночних етапів "Кривбас Екстрім" з'їхалося 16 гонщиків: 14 місцевих і двоє із Запоріжжя, які на своїх автомобілях повинні були подолати надскладну дистанцію. 

Не всім учасникам піддалася траса, тому змагання для них закінчилося перевернутим автомобілем. На щастя, обійшлося без постраждалих, а переможцем змагань став житель Кривого Рогу Джанай Омаров, друге місце отримав Сергій Воронін із Запоріжжя.


"Перегони на виживання" у Кривому Розі

Побачити це екстремальне дійство прийшло понад 30 тисяч глядачів, яких розважали не лише перегони, а й виставка ретроавтомобілів. Гості свята спостерігали в небі над автодромом "мертву петлю" і інші фігури вищого пілотажу. Приєднатися до спортивних перегонів могла і дітвора, яка охоче ганяла в цей день на дитячих машинках.

Теги: Новини України Новини Кривого Рогу екстрим Перегони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Фінансовий директор
сьогодні, 19:02 Фінансовий директор "Укрзалізниці": "Совкові" поїзди відходять у минуле
Яніна Ткачук 91
Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
сьогодні, 17:00 Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
Петро Охотін 267
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
сьогодні, 16:02 Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
Інна Жолобович 2644
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сьогодні, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 1601
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук