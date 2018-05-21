"Перегони на виживання": у Кривому Розі розпочався екстремальний сезон

У небі пілот робив "мертву петлю", а водії на дорогах влаштували "перегони на виживання". У вихідні в Кривому Розі пройшла екстремальна подія, яку організатори вирішили присвятити Дню Європи, а також 243-й річниці заснування міста.

Про це повідомив сайт "Сегодня".

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В п'ятницю, 19 травня, на автодромі для складних гоночних етапів "Кривбас Екстрім" з'їхалося 16 гонщиків: 14 місцевих і двоє із Запоріжжя, які на своїх автомобілях повинні були подолати надскладну дистанцію.

Не всім учасникам піддалася траса, тому змагання для них закінчилося перевернутим автомобілем. На щастя, обійшлося без постраждалих, а переможцем змагань став житель Кривого Рогу Джанай Омаров, друге місце отримав Сергій Воронін із Запоріжжя.



"Перегони на виживання" у Кривому Розі

Побачити це екстремальне дійство прийшло понад 30 тисяч глядачів, яких розважали не лише перегони, а й виставка ретроавтомобілів. Гості свята спостерігали в небі над автодромом "мертву петлю" і інші фігури вищого пілотажу. Приєднатися до спортивних перегонів могла і дітвора, яка охоче ганяла в цей день на дитячих машинках.