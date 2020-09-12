Резніков прокоментував хід переговорів із Росією і резонансну заяву Козака
Переговори політичних радників глав держав "нормандської четвірки" 11 вересня у Берліні були складними, але робочими. Водночас Україна не давала Росії обіцянок щодо якихось змін у законодавстві про місцеві вибори.
Про це говорив віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, пише РБК-Україна. Він також додав, що переговори не завершені, спільну заяву сформулюють на новій зустрічі, яка відбудеться незабаром.
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Про хід переговорів у Берліні
Політичні радники обговорили кілька важливих гуманітарних питань:
- Питання продовження режиму припинення вогню на Донбасі.
- Питання взаємного обміну полоненими чи утримуваними особами.
- Питання розмінування.
- Питання допуску Червоного Хреста до полонених, ув'язнених.
- Інші питання, про які мовилося й на попередній зустрічі лідерів країн у Парижі в грудні 2019.
Про постанову Ради щодо виборів на Донбасі
Резніков наголосив, що українська сторона не обіцяла Росії переглянути постанову Верховної Ради про проведення місцевих виборів.
- Росіян лише проінформували, що у парламенті дійсно зареєстрована ініціатива відкоригувати цю постанову. Тож ніхто на суверенітет українського парламенту не посягає.
У такий спосіб Олексій Резніков відреагував за заяву представника Путіна Дмитра Козака про те, що Україна погодилася найближчим часом переглянути постанову Ради про місцеві вибори (в частині про те, що в ОРДЛО їх провести неможливо, поки там присутні військові Росії та неконтрольований кордон).
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