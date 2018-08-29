Переговори "на межі смерті": дипломат про зустрічі Волкера і Суркова

Представник України при ООН Володимир Єльченко критично оцінив переговори спецпредставника США з питань України Курта Волкера та помічника президента РФ Владислава Суркова щодо миротворців на Донбасі.

Про це Єльченко заявив під час прес-конференції у Києві, інформує "Громадське".

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Він нагадав про переговори у так званому "нормандському форматі", де немає представників США.

Усе, що відбувається, має початися у межах рішень Нормандської групи. Ми домовилися з Францією і Німеччиною, що ми з будь-яким рішенням виходимо спільно. Не можуть бути різні пропозиції від нас і, скажімо, США. Але єдності і прогресу там немає,

– наголосив Єльченко, відповідаючи на питання про миротворців на Донбасі.

Окремо український дипломат згадав про переговори з цього питання між спецпредставником США Куртом Волкером і помічником Путіна Владиславом Сурковим.

"Прогрес з цього питання (питання щодо миротворців, – ред.) також залежить від треку Сурков – Волкер, який видається "на грані смерті". Вони з січня не збиралися, рішення не ухвалювалися", – констатував Володимир Єльченко.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що спецпредставник Державного департаменту США з питань Україною Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков проведуть нову зустріч в недалекому майбутньому.



Волкер і Сурков зустрічалися чотири рази: 21 серпня 2017 року в Мінську, 7 жовтня і 13 листопада 2017 року – в Белграді і 26 січня 2018 року – в Дубаї.