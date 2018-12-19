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      Переговори по Донбасу варто перенести з Білорусі у "дійсно нейтральну країну", – Геращенко

      2038 Читать новость на русском
      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / ТАСС

      Представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко переконана, що Білорусь аж ніяк не є нейтральною країною для переговорів щодо ситуації на Донбасі. Тож більш доцільно було перенести переговорний майданчик у "дійсно нейтральну країну".

      Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

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      "Дозволю собі висловили виключно свою позицію. Регулярні голосування Білорусі на Генасамблеї ООН в унісон з РФ по резолюціям, що стосуються питань Криму, Донбасу, прав людини на окупованих територіях, йдуть в розріз із заявленою позицією нейтральності Мінська. Це скорше проросійська позиція. Білорусь жодного разу не утрималась під час голосувань за важливі для України резолюції, вона завжди разом з РФ голосує "проти", – підкреслила Геращенко. 

      Тому віце-спікерка парламенту пропонує перенести переговори Тристоронньої контактної групи у "дійсно нейтральну країну". 

      Звичайно, ми дякуємо Білорусі за гостинність і наданий майданчик. Але нейтральність і незаангажованість партнерів важливіша за комфорт. У цьому контексті для мене дуже показове і важливе голосування Казахстану за резолюцію по демілітарізаціі Азовського і Чорного морів. Вперше Казахстан утримався, а це дійсно нейтральна позиція. Можливо, й дійсно варто перенести переговорний майданчик в Астану?
      – додала представниця України в ТГК. 

      Нагадаємо, у середу, 19 грудня, відбулася остання у 2018 році зустріч Тристоронньої контактної групи. Загалом, вона стала 101-ою. На ній українська сторона висунула пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР". Проте сторони так і не досягли успіху у переговорах. 

      Востаннє обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 27 грудня 2017 року. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Щоправда, одна українка відмовилась виїжджати з фейкової "ДНР", бо там живуть всі її рідні. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Білорусі Ірина Геращенко Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
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