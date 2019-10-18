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      Переговори про вступ Північної Македонії і Албанії в ЄС зірвано: коли вони відновляться

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      Коли ЄС відновить переговори про вступ Північної Македонії і Албанії
      Коли ЄС відновить переговори про вступ Північної Македонії і Албанії / tocka.com.mk

      Країни Європейського Союзу не змогли домовитися між собою про початок переговорів щодо вступу Північної Македонії та Албанії. При цьому прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підкреслив, що більшість членів ЄС були за початок таких переговорів.

      Втім, підкреслив Пленкович, через позицію декількох країн Євросоюзу не вдалося дійти єдиної позиції та ухвалити будь-які рішення, пише північномакедонське видання Sitel.

      Хто заблокував початок діалогу про вступ?

      Ухвалення рішення про початок діалогу з Північною Македонією та Албанією про вступ до Європейського Союзу, фактично, заблокували лише три країни:

      • Франція,
      • Нідерланди,
      • Данія.

      Французький уряд висловив переконання, що балканські країни доклали недостатньо зусиль у питаннях реформ для того, аби починати переговори про вступ до ЄС.

      Цікаво, що Північна Македонія кандидує до ЄС ще з 2005 року. Для цього країна, яка колись була Македонією, навіть змінила свою назву, адже через геополітичні суперечки її вступ блокувала Греція.

      Натомість Албанія є кандидатом на вступ до Євросоюзу з 2014 року. Головною пересторогою є високий рівень організованої злочинності у країні. Водночас Албанія ще з 2009 року є членом НАТО.

      Чому три країни вирішили долю цілого ЄС?Для того, аби почати переговори про вступ нових країн до Європейського Союзу, відповідне рішення має бути ухваленим одностайно. Відтак весь процес може загальмувати і одна країна.

      Схожа ситуація виникла з угодою про асоціацію між ЄС та Україною у 2016 році. Тоді після проведеного референдуму Нідерланди відмовилися затверджувати угоду, а євроінтеграційні процеси України були загальмовані.

      Хто був за початок діалогу?

      Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган охарактеризував зрив діалогу між ЄС і балканськими країнами не інакше, як "не виконанням зобов'язань Європейського Союзу".

      Я дякую всім тим, хто доклав зусиль для ухвалення рішення, яке має вагоме значення для Європейського Союзу, та боровся за те, щоб надіслати сигнал надії громадянам Західних Балкан,
      – підкреслив Ган.

      У Німеччині висловили розчарування через таке рішення Європейського Союзу. Там заявили, що неодностайність ЄС може розвернути балканські країни до Росії, Китаю чи Туреччини.

      Водночас прем'єр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його держава дуже шкодує через те, що Євросоюзу так і не вдалося розпочати переговори.

      "Ми повинні продовжувати наполягати на цьому питанні і повідомлення, яке ми маємо надіслати нашим друзям у Північній Македонії та Албанії – це продовжувати реформи. Натомість ми, як більшість у Раді Європи, будемо надалі їх підтримувати", – заявив Пленкович.

      Коли діалог між ЄС і Західними Балканами таки може розпочатися?

      Північномакедонське видання Sitel пише, що Європейський Союз може повернутися до переговорів вже у грудні цього року.

      Через незгоду між країнами ЄС зараз немає політичної волі продовжувати дискусію у цьому питанні. Водночас на саміті йшлося про те, що до питання повернуться вже під час наступного саміту – у грудні 2019 року.

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      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Євросоюз Македонія Албанія Хорватія Новини Франції Нідерланди Данія Євроінтеграція
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