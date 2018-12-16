Переговори стосовно Єдиної помісної церкви 5 разів заходили у глухий кут, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко на прес-конференції у Києві розповів, чому початок Об'єднавчого собору 15 грудня був перенесений на декілька годин. Так, глава держави зазначив, що переговори стосовно Єдиної помісної православної церкви 5 разів заходили у глухий кут.

Він також наголосив, що вперше за 27 років представників усіх українських церков вдалося посадити за один стіл переговорів.

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Ми відклали початок Собору навіть не на 3 години, а ще на більше часу. У нас було мінімум 5 випадків, коли переговори заходили у глухий кут. Неодноразово вихід знаходили з моєю допомогою. 27 років представники українських церков не сідали за один стіл, тому процес створення Єдиної церкви був важким,

– сказав Порошенко.

Глава держави зазначив, що незважаючи на це, представники церков узгодили статут, обрали предстоятеля нової церкви та додав, що всі їх узгодження відповідають канонам.

"Неважливо, скільки часу тривав процес. Конклав часом засідає місяцями, а у нас все обійшлося без диму і без вогню", – пожартував він.

Порошенко також наголосив на важливості того, що УПЦ КП та УАПЦ саморозпустилися перед початком Собору.

"Раніше після створення нової церкви продовжували існувати старі, цього разу відбулося об'єднання", – додав він.