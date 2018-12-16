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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Переговори стосовно Єдиної помісної церкви 5 разів заходили у глухий кут, – Порошенко

      233 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Президент України Петро Порошенко на прес-конференції у Києві розповів, чому початок Об'єднавчого собору 15 грудня був перенесений на декілька годин. Так, глава держави зазначив, що переговори стосовно Єдиної помісної православної церкви 5 разів заходили у глухий кут.

      Він також наголосив, що вперше за 27 років представників усіх українських церков вдалося посадити за один стіл переговорів.

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      Ми відклали початок Собору навіть не на 3 години, а ще на більше часу. У нас було мінімум 5 випадків, коли переговори заходили у глухий кут. Неодноразово вихід знаходили з моєю допомогою. 27 років представники українських церков не сідали за один стіл, тому процес створення Єдиної церкви був важким,
      – сказав Порошенко.

      Глава держави зазначив, що незважаючи на це, представники церков узгодили статут, обрали предстоятеля нової церкви та додав, що всі їх узгодження відповідають канонам. 

      "Неважливо, скільки часу тривав процес. Конклав часом засідає місяцями, а у нас все обійшлося без диму і без вогню", – пожартував він.

      Порошенко також наголосив на важливості того, що УПЦ КП та УАПЦ саморозпустилися перед початком Собору.

      "Раніше після створення нової церкви продовжували існувати старі, цього разу відбулося об'єднання", – додав він.

      Теги: Петро Порошенко Новини політики Новини України Томос Єдина помісна церква журналісти Релігія
      Джерело: 24 Канал
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