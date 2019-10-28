Переговори в нормандському форматі: чому не може йтися про особливий статус Донбасу

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланована у Мінську на 29 жовтня.

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік нещодавно зявив, що сторони підтверджують прихильність розведення сил в Золотому і Петровському, але так і не змогли досягти взаєморозуміння по конкретній даті розведення.

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Нагадаю, під час попередньої зустрічі в Мінську 15 жовтня, сторони не змогли домовитися про продовження розведення військ. Натомість Україна висунула низку умов. Серед них: розведення живої сили і техніки може бути тільки після 7-денного режиму тиші. Надалі Україна вимагає розпуску незаконних військових формувань "ЛДНР" і виведення з ОРДЛО всіх іноземних військ.

Утім Росія продовжує диктувати свої умови. Москва вимагає від Києва "безумовної реалізації всіх домовленостей, досягнутих у нормандському форматі і в контактній групі. Перш за все – розведення сил і імплементації в українське законодавство формули Штайнмаєра". Після цього Росія згодна на переговори в нормандському форматі.

Фактично, Путін хоче федералізації України зі збереженням контролю Росії над ОРДЛО. Україні на переговорах у Мінську потрібно наполягати на своєму баченні ситуації. Це необхідно, щоб показувати свою суб'єктність. Також влада України показує, що враховує думку суспільства. На мою думку, Україні небезпечно нівелювати свої умови, зокрема, про розпуск незаконних сепаратистських формувань.

Зазначу: 1 жовтня відбулася телефонна розмова Зеленського і канцлера ФРН Меркель, під час якої вони погодилися, що умови щодо зустрічі в нормандському форматі виконані. Підписана формула Штайнмаєра, відбулося розведення військ у Станиці Луганській.

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Росія показує свою недоговороспроможність, що видно із розмови з Макроном. У Москві наполягатимуть, що нормандська зустріч разова, і Україна повинна всі політичні умови "Мінська-2" виконати. А це фактично капітуляція.

До речі, Пєсков заявив, що підготовка до організації саміту в нормандському форматі фактично призупинилася. У Кремлі заявили, що нормандський формат на межі зриву.

На зустрічі 29 жовтня Україні треба продемонструвати, що мінські угоди – мертвонароджені. І що у нас є план "Б". Так, наприклад, представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма вже заявив, що так звана формула Шнайнмаєра до світу в Донбасі не призведе, оскільки вона не є формулою миру. За словами Кучми, не може йтися про особливий статус Донбасу, тому що це – шлях до конфедеративного устрою України, що для нашої держави є неприйнятним.

Але є велика ймовірність, що на зустрічі в Мінську не буде знайдено точок дотику. І норманського формату не буде. Москва бачить, що ми не хочемо імплементувати формулу Штайнмаєра без виконання Росією безпекових питань. Кремль продовжить тримати паузу, розхитуючи ситуацію в середині України разом із зовнішнім тиском.

Голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков коментуючи суперечку президента Володимира Зеленського з добровольцями заявив, що "момент для зустрічі "четвірки" зсувається в туманне майбутнє".

А тим часом, за інформаією пресцентру штабу ООС 26 жовтня російські окупаційні війська 21 раз порушили режим припинення вогню. Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм.

Бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Невельського, Мар'їнки, Хутора Вільного, Золотого, Золотого-4 та Світлодарська.

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