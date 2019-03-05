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      Перехід лідера бойовиків Дрюк на бік ЗСУ: які питання виникають у цій історії

      2019 Читать новость на русском
      Світлана Дрюк
      Світлана Дрюк / Соцмережі

      Після переходу на бік України командира бойовиків Світлани Дрюк до її постаті залишається багато запитань. Суперечливі моменти здебільшого стосуються її родини, діяльності у складі проросійських збройних формувань і історії кохання з українським спецпризначенцем.

      Політтехнолог Дмитро Бачевський зауважив, наразі все свідчить про те, що Світалана Дрюк уже давно співпрацювала з українськими спецслужбами. Крім того, за його словами, немає жодного слова про кримінальну справу проти неї, відтак у її службі на боці ворога склад злочину не вбачають, передає Укрінформ.

      Читайте також: Перехід на бік ЗСУ "ополченочки" з "ДНР" Дрюк: що може очікувати на екс-бойовика в Україні

      Водночас експерт окреслив кілька цікавих моментів щодо переходу Світлани Дрюк на бік ЗСУ:

      – її син, за даними сепаратистських ЗМІ, також перебував в "ополченні", а донька була волонтером, але при цьому вони перебралися з нею на підконтрольну Києву територію;

      – настрій після переходу у Світлани Дрюк – чудовий, що може свідчити про задоволення після вдало виконаного завдання;

      – до історії про кохання до співробітника українських спецслужб також є кілька запитань: як технічно відбулося це знайомство, це кохання чи вербовка? Не виключено, що ніякого коханця-контррозвідника не існує у природі;

      – питання про підірвані нею танки: якщо це все відбувалося за її участю, отже вона контактувала на тому боці з нашими диверсійними групами. Але ж де гарантія, що Дрюк не вела свою гру під керівництвом російських спецслужб і не здала би українських воїнів ворогу.

      Навіщо вона продовжує грати за легендою "Вітерця", якщо вона справді є агентом? Існує дві ймовірні причини. По-перше, пропагандистський ефект від переходу "легендарної ополченки" на бік України є набагато більшим, аніж просто вдала операція спецслужб, тим більше напередодні прем’єри фільму "Ополченочка". По-друге, свідчення "терористки" для міжнародного суду є більш переконливими, ніж свідчення співробітника українських спецслужб,
      – підкреслив експерт.

      Що відомо про фільм "Ополченочка"? За основу цієї стрічки окупанти на Донбасі взяли історію Світлани Дрюк, проте, переконують вони "її героїчний шлях абсолютно не торкнувся цієї роботи", тобто вона не стала "провідною зіркою" кіно.

      Відтак, Бачевський робить висновок, що будь-які здогадки та припущення щодо використання Світлани Дрюк у політиці – скоріш за все безпідставні, як і конспірологічні теорії навколо неї. З цього також видно, що політика – не її сфера інтересів.

      Читайте також: Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України

      "Тому нам варто підтримувати офіційну версію спецслужб та робити все, щоб використати цей привід для максимального пропагандистського ефекту", – підсумував політтехнолог.

      Інформація про Світлану Дрюк з’явилася в українських ЗМІ 4 березня. Зокрема, вона дала коментар одному з українських телеканалів. Відповідно до оприлюднених даних, колишній заступник командира полку "ДНР" перейшла на бік української армії, також вона передала офіційному Києву документи, в яких мовиться про плани щодо новітнього озброєння Кремля на Донбасі.

      Пропагандистські ресурси також не оминули увагою цю історію. З посиланням на бойовиків вони, зокрема, заявили, що колишнього бойовика українські спецслужби викрали з території Молдови.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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