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      Перехід на систему IBAN: податки українців надходять на закриті рахунки

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      З 1 січня Держказначейство перейшло на нові рахунки IBAN / news.dtkt

      Державна казначейська служба з 1 січня перейшла на нові рахунки IBAN для зарахування податків і зборів. Протягом 3 операційних днів 2020 року платники податків надіслали понад 270 тисяч гривень на нечинні рахунки.

      Нові рахунки ввели з урахуванням міжнародного номера банківського рахунку IBAN, повідомили на сайті Держказначейства.

      Читайте також: В Україні може з'явитися єдиний податок для IT-шників: деталі

      На них зараховують податки, збори, платежі у державний та місцеві бюджети. При цьому, рахунки, відкриті за планом рахунків бухгалтерського обліку, вже закриті.

      Протягом трьох операційних днів 2020 року платники податків спрямували 271,7 тисячі платіжних транзакцій на недіючі рахунки,
      – йдеться в повідомленні.

      Ці гроші повертаються в банки, через які здійснювалася оплата, як нез'ясовані надходження. 

      Держказначейство також нагадує, що реквізити нових рахунків розміщені на сайті Казначейства та його управлінь в областях та Києві.

      Що таке IBAN? Це міжнародний номер банківського рахунку. Складається з 29 букв і цифр. Він робить грошові міжнародні перекази значно дешевшими та швидшими.

      Раніше Національний банк України спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Податки Банки Гроші
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