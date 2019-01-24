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      Перехід Ракіцького у "Зеніт": росіяни назвали свої умови, гравець не тренується з "Шахтарем"

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      Ярослав Ракіцький
      Ярослав Ракіцький / ФК "Шахтар"

      Перехід центрального захисника донецького "Шахтаря" у санкт-петербурзький "Зеніт" стає все ближчою. Хоча команди поки не можуть домовитися за суму трансферу.

      За даними видання Nevasport, російський клуб не готовий платити більше 10 мільйонів євро за гравця. Причина – Ракіцькому влітку виповниться 30 років, а за два останні сезони захисник не прогресує на своїй позиції. Одкім того, "Зеніт" не має гострої потреби підсилювати цю позицію. "Шахтар" ж хоче за свого гравця 14 мільйонів євро.

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      Окрім того, російський "Спорт Экспресс" приписує зацікавленість у трансфері Ракіцького помічнику головного тренера "Зеніта" Анатолію Тимощуку. При цьому сам футболіст повинен отримати шалену премію за підписання контракту – 5 мільйонів євро. Його зарплата складе 2,5 мільйони євро у рік. Сума трансферу в такому випадку складе ті ж 10 мільйонів євро, але при цьому в угоді між клубами з'явився пункт, згідно з яким "гірники" отримають ще 2 мільйони євро за досягнення Ракіцького в російській команді.

      Та все ж цей трансфер може відбутися. Варто зазначити, що Ракіцький не зіграв останній товариський матч на зборах за "Шахтар". Окрім того, гравця не видно на фото і під час тренування команди. Хоча повідомлення про його ушкодження не надходило.

      Тренування "Шахтаря" у Туреччині без Ракіцького (фото: ФК "Шахтар")

      "Масла у вогонь" підлило і фото новачка "Шахтаря" Валерія Бондаренка. Під час його представлення футболіст перебував у футболці з 44-им номером, який належить саме Ракіцькому. Хоча це може бути лише випадковістю. Однак це фото згодом було прибрано із Instagram телеканалу "Футбол".

      Фото з представлення Бондаренка у футболці з 44-им номером

      Хоча згодом Бондаренко вже тренувався у спортивній формі без особистого номера.

      Валерій Бондаренко на тренуванні "Шахтаря" (фото: ФК "Шахтар")

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      Теги: Футбол Спорт Шахтар Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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