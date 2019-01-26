Перехід церков до ПЦУ: громада на Одещині залишила УПЦ Московського патріархату

Громада селища Сарата, що в Одеській області, заявила про вихід з Української православної церкви Московського патріархату на користь новоствореної Православної церкви України.

Голосували за перехід Свято-Покровської громади до ПЦУ понад 500 вірян.

Читайте також: До складу ПЦУ може увійти незвична молитовна споруда

"Після виступу настоятеля отця Владислава всі присутні практично одноголосно прийняли рішення про перехід", – зазначили в Одеській єпархії Православної церкви України.

До Православної церкви України перейшли вже понад сотня парафій Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше на Вінничині, де вже 25 парафій оголосило про вихід з УПЦ МП.

У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію ПЦУ.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ