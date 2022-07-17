"Я жінку вбив, а хлопці похвалили": росіянин розповідає сестрі про свої злочини в Україні

росіяни у телефонних розмовах розповідають про війну родичам. Вони зізнаються, що вбивають українців.

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України продовжує перехоплювати телефонні розмови загарбників. В нещодавно опублікованому записі мовиться, що окупант знищує безбройних людей, які просять не вбивати їх.

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Ворог говорить, що зараз перебуває у лавах артилерії, оскільки батальйон, з яким він вдерся до України, майже знищили. Зокрема, з 300 військових залишилося 15. Загарбник також сказав, що за одну ніч їм спалили 50 танків.

"У лісі нас і вибили. На моїх очах моїх друзів. Там точно в трьох прилетіла міна", – сказав окупант.

Перехоплена розмова російського вбивці: дивіться відео

Зізнався у вбивстві українців

Сестру загарбника звати Наташею. Він їй розповідає, що вбив жінку. Після цього не міг заснути.

Я жінку вбив. Вона вночі по селу ходила, а вранці нас у тому селі розстріляли. Вона дала координати, де ми розташовуємося і нас снарядами почали розбивати. Вона почала тікати, а я вистрелив у неї. Хлопці похвалили. Сказали, що з такими так і треба. Вбивав, Наташо, довелось вбивати мені, вбивав,

– говорить росіянин.

Крім цього, ворог сказав і про вбивство чоловіка. Зробив це попри благання жертви не стріляти.

"От один просив на колінах, щоб я не вбивав, а я в нього вистрілив", – говорить російський вбивця.

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Як реагують родичі росіян

У ще одній перехопленій розмові росіянин говорить матері, що хоче втекти від бойових дій, оскільки командування відверто заявляє – всім байдуже на їхні життя. Проте мати не хоче підтримувати сина. Вона заявила, що його наздогнала карма за зраду батьківщини у минулому житті.

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