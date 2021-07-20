Переховувався в будинку: затримали чоловіка, що вбив медбрата під Кривим Рогом – відео
20 липня 2021 , 12:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Таймурзина
Біля Кривого Рогу затримали 21-річного чоловіка, який убив медбрата у Гейківській психлікарні. Він ховався в одному з будинків біля Інгульця.
Про це повідомили 20 липня. У мережі опублікували відео затримання.
Дістали з-під ліжка
Коли поліція прибула на місце, то підозрюваний переховувався під ліжком. Зараз його відвезли до Криворізького районного управління поліції. Тривають слідчі дії.
Як затримали підозрюваного у вбивстві медбрата: дивіться відео
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