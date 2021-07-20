Переховувався в будинку: затримали чоловіка, що вбив медбрата під Кривим Рогом – відео

20 липня 2021 , 12:03
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Джерело:

телеграм Олексія Таймурзина

Біля Кривого Рогу затримали 21-річного чоловіка, який убив медбрата у Гейківській психлікарні. Він ховався в одному з будинків біля Інгульця.

Про це повідомили 20 липня. У мережі опублікували відео затримання.

Дістали з-під ліжка

Коли поліція прибула на місце, то підозрюваний переховувався під ліжком. Зараз його відвезли до Криворізького районного управління поліції. Тривають слідчі дії.

Як затримали підозрюваного у вбивстві медбрата: дивіться відео

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Автор: Олег Терещенко