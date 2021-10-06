Про це під час брифінгу 6 жовтня повідомив директор Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Володимир Деулін.

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Керівника злочинної організації, яка заволоділа коштами у сумі 689 мільйонів гривень, повідомлено про підозру. Оскільки ця особа переховується за межами країни, то їй повідомлено про підозру в спосіб, визначений кримінальним процесуальним кодексом,

– сказав він.

За словами правоохоронця, саме тому кількість людей, яким було повідомлено про підозру, зросла. Він зазначив, що, ім'я цієї особи назвати не може. Однак підтвердив інформацію про те, що "це впливовий одесит".

"Одеський міський голова і посадові особи одеської міськради – це одні люди, а очільник злочинної організації, який керував цими всіма питаннями – це зовсім інша особа", – додав Володимир Деулін.

Зверніть увагу! За даними місцевих ЗМІ, мовиться про відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Він володіє значною частиною туристичної інфраструктури Одеси та торговими центрами, проживає у Лондоні.

Брифінгу Володимира Деуліна: дивіться відео

Підозри Труханову та іншим

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам. За інформацією телеграм-каналу "Думская – новости Одессы", йдеться про: