Агресивна одеситка розтрощила овочеву крамницю: перекидала товар і кричала – відео нападу

В Одесі 30 серпня на Молдаванці жінка вирішила боротися зі стихійною торгівлею у вкрай цікавий спосіб. Вона погрожувала людям і перекидала коробки з овочами.

Для цього вона зайшла під тент, де здійснювали продаж цими продуктами. Також у це місце прийшла іншою жінка, яка була менш агресивна, але підтримувала дії грубіянки.

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Усі разом чекали поліцію

На одному з оприлюднених відео агресивна жінка лише починає трощити овочі та фрукти. Вона перекидала коробки зі словами "завтра вас тут усіх не буде". На що їй відповідали словесними образами.

Жінка починає трощити овочі: дивіться відео ютубу 8news

У відповідь, що вже викликали поліцію та вона тепер поїде у психлікарню. Проте зловмисницю це не зупинило. Ба більше, вона сама кричала, що правоохоронці там потрібні.

Друге відео розпочинається вже коли більшість коробок перекинуті. Зловмисниця просто сіла поміж них і кричала людям, що вони її "достали". При цьому без поспіху перекидала останні корзини винограду.

Згодом інша жінка каже продавцям цієї точки, що їх просили там не стояти протягом кількох місяців. Проте згодом крики двох сторін протистояння продовжилися.

Агресивна жінка розбила прилавок торгової точки: дивіться відео ютубу 8news