Перекинулася фура з пшеницею: під Дніпром сталася жахлива аварія – відео

На трасі Харків – Красноград – Прищепино трапилася карколомна аварія. Там жорстко зіткнулися легковик Audi та фура DAF, що везла кілька десятків тон пшениці. У мережі повідомили, що госпіталізували одну людину.

Про це повідомили 11 липня. Фура із зерном перекинулася та її вантаж розсипався.

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Вантажівка та розсипане зерно / Фото телеграму "Дніпро оперативне"

У фури відлетіла кабіна

Аварія, ймовірно, трапилася через 31-річного водія легковика. Він намагався обігнати вантажівку з правої сторони.

Однак автомобілі зіткнулися. Після цього 2 транспортні засоби отримали серйозні механічні пошкодження. На фото з місця видно, що у фури практично відірвана кабіна. А її причет повністю перекинувся. У легковика понівечений практично весь корпус.

ЗМІ повідомляють, що потерпілих внаслідок події немає. Однак у телеграмі "Дніпро оперативне" надали іншу інформацію. Там написали, що водій легковика потрапив до лікарні.



Вантажівка, яка перекинулася на Дніпропетровщині / Фото телеграму "Дніпро оперативне"

Що загрожує водіям

Правоохоронці поки офіційно ніяк не коментували цю аварію. Проте відомо, що на обох водіїв склали протоколи за порушення правил дорожнього руху. Відповідна стаття передбачає штраф у розмірі 340 гривень.

Місце події після перекидання: відео "Дніпро оперативне"