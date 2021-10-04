За попередньою інформацією "Еталон" був некерованим, через несправність. Попри те, що він перекинувся, ніхто з пасажирів не зазнав серйозних ушкоджень.
Раніше У горах на Львівщині перекинулось туристичне авто
Яка причина цієї аварії
Аварія сталася неподалік від села Гарбузівка приблизно о 14:40. Про те, що ніхто сильно не травмувався, повідомили самі пасажири.
Салон автобусу, який перекинувся / Фото "Днепр оперативный"
Ймовірно, в автобуса лопнули листи передньої ресори. Через це змістилася передня балка. Некерований транспорт перетнув зустрічну смугу та злетів у глибокий кювет.
На щастя, по зустрічній не рухався інший, тому вдалося уникнути зіткнення. На місце направили правоохоронців, які встановлюють обставини інциденту.
Дно "Еталону", що перекинувся на Дніпропетровщині / Фото "Днепр оперативный"
Схожа аварія нещодавно
29 вересня на трасі Львів – Тернопіль легковик на великій швидкості влетів у пасажирський автобус. Той від удару одразу перекинувся на бік.
Внаслідок цієї аварії сильно травмувалися 4 людини. Із 3 були пасажирами автобуса, а 1 – 35-річний водій легковика.