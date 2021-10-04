За попередньою інформацією "Еталон" був некерованим, через несправність. Попри те, що він перекинувся, ніхто з пасажирів не зазнав серйозних ушкоджень.

Раніше У горах на Львівщині перекинулось туристичне авто

Яка причина цієї аварії

Аварія сталася неподалік від села Гарбузівка приблизно о 14:40. Про те, що ніхто сильно не травмувався, повідомили самі пасажири.

Під Дніпром перекинувся автобус
Салон автобусу, який перекинувся / Фото "Днепр оперативный"

Ймовірно, в автобуса лопнули листи передньої ресори. Через це змістилася передня балка. Некерований транспорт перетнув зустрічну смугу та злетів у глибокий кювет.

На щастя, по зустрічній не рухався інший, тому вдалося уникнути зіткнення. На місце направили правоохоронців, які встановлюють обставини інциденту.

Під Дніпром перекинувся автобус
Дно "Еталону", що перекинувся на Дніпропетровщині / Фото "Днепр оперативный"

Схожа аварія нещодавно

29 вересня на трасі Львів – Тернопіль легковик на великій швидкості влетів у пасажирський автобус. Той від удару одразу перекинувся на бік.

Внаслідок цієї аварії сильно травмувалися 4 людини. Із 3 були пасажирами автобуса, а 1 – 35-річний водій легковика.