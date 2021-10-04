Під Дніпром перекинувся автобус із пасажирами: фото з місця аварії

На Дніпропетровщині 4 жовтня з'їхав у кювет і перекинувся рейсовий автобус "Запоріжжя – Нікополь". У ньому в цей момент було приблизно 10 пасажирів, з яких 2 – діти.

За попередньою інформацією "Еталон" був некерованим, через несправність. Попри те, що він перекинувся, ніхто з пасажирів не зазнав серйозних ушкоджень.

Раніше У горах на Львівщині перекинулось туристичне авто

Яка причина цієї аварії

Аварія сталася неподалік від села Гарбузівка приблизно о 14:40. Про те, що ніхто сильно не травмувався, повідомили самі пасажири.



Салон автобусу, який перекинувся / Фото "Днепр оперативный"

Ймовірно, в автобуса лопнули листи передньої ресори. Через це змістилася передня балка. Некерований транспорт перетнув зустрічну смугу та злетів у глибокий кювет.

На щастя, по зустрічній не рухався інший, тому вдалося уникнути зіткнення. На місце направили правоохоронців, які встановлюють обставини інциденту.



Дно "Еталону", що перекинувся на Дніпропетровщині / Фото "Днепр оперативный"

Схожа аварія нещодавно

29 вересня на трасі Львів – Тернопіль легковик на великій швидкості влетів у пасажирський автобус. Той від удару одразу перекинувся на бік.

Внаслідок цієї аварії сильно травмувалися 4 людини. Із 3 були пасажирами автобуса, а 1 – 35-річний водій легковика.