Це сталося зранку 10 листопада на вулиці Чорноморського козацтва. В аварії постраждав 26-річний чоловік, який був за кермом.

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Легковик перекинувся на бік / Фото Патрульної поліції Одеси

На фото з місця помітно, що авто застрягло на трамвайній колії. Правоохоронці вважають винним у ДТП водія. На їх думку, він рухався занадто швидко та не впорався з керуванням.



Перекинутий легковик на колії / Фото Патрульної поліції Одеси

У телеграмі "Новости Одесса" повідомили, що через аварію був ускладнений рух трамваїв. Зокрема, електротранспорт не рухався в напрямку селища Котовського.

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Схожа аварія нещодавно

Вночі 28 жовтня в Одесі сталася інша ДТП з перекиданням. Тоді зіткнулися 2 позашляховика на вулиці Малиновського.

Один із них полетів у сторону та врізався в стовпчики на тротуарі. За інерцією авто від сильного удару перекинулося на бік.