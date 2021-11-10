Перекинувся та влетів у стовп: в Одесі сталась жорстка ДТП з потерпілим
Джерело:Патрульна поліція Одещини
У суворовському районі Одеси автомобіль Mercedes на великій швидкості злетів із дороги та перекинувся. Він зупинився лише після зіткнення зі стовпом.
Це сталося зранку 10 листопада на вулиці Чорноморського козацтва. В аварії постраждав 26-річний чоловік, який був за кермом.
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Легковик перекинувся на бік / Фото Патрульної поліції Одеси
На фото з місця помітно, що авто застрягло на трамвайній колії. Правоохоронці вважають винним у ДТП водія. На їх думку, він рухався занадто швидко та не впорався з керуванням.
Перекинутий легковик на колії / Фото Патрульної поліції Одеси
У телеграмі "Новости Одесса" повідомили, що через аварію був ускладнений рух трамваїв. Зокрема, електротранспорт не рухався в напрямку селища Котовського.
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Вночі 28 жовтня в Одесі сталася інша ДТП з перекиданням. Тоді зіткнулися 2 позашляховика на вулиці Малиновського.
Один із них полетів у сторону та врізався в стовпчики на тротуарі. За інерцією авто від сильного удару перекинулося на бік.