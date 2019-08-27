Перекинувся на дах та ледь не впав у Дніпро: у Києві на Північному мосту сталася гучна ДТП

У Дніпровському районі Києва на Північному мосту зіткнулися Mercedes Vito та Suzuki SX4. У результаті останнє авто кілька разів перекинулося на дах і застрягло між відбійником і поруччям.

Як видно з камер відео спостереження, машина їхала на величезній швидкості. Крім того, правоохоронці встановили, що Suzuki, як і Mercedes, їхали у бік лівого берега. Проте, не доїжджаючи до SkyMall, Suzuki зачепив причіп Mercedes, внаслідок чого водій "японця" втратив контроль над автомобілем і легковик перекинувся та вилетів на тротуар.

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Момент аварии в Киеве На Московском мосту Ездите с умом, ребята. Напомним: #ДТП на Московском мосту с опрокидыванием. Вечером понедельника произошла страшная авария на московском мосту. легковой Автомобиль несколько раз перевернулся и чуть не вылетел с моста. Спасли ограждения. Есть пострадавшие. На месте работают экипажи скорой помощи, полиции а так же пожарные. Детали происшествия устанавливаем. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua Posted by dtp.kiev.ua on Monday, 26 August 2019

На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Проте могло все закінчитися й набагато страшніше, оскільки, застрявши між відбійником і поруччям, машина ледь не впала у Дніпро, але від трагедії врятувало огородження.

У Києві на Північному мосту зіткнулися Mercedes Vito та Suzuki SX4: у підсумку "японець" ледь не впав у Дніпро / Фото: "Інформатор"

Окрім поліції, на місці також працювали медики та співробітники ДСНС. Лікарі, зокрема, оглянули двох пасажирів Suzuki, але жодних травм у них не виявили. Обставини інциденту наразі з’ясовують фахівці.

Відео з місця резонансної ДТП на Північному мосту в Києві

Зауважимо, що через аварію утворився корок у бік лівого берега. Також зупинилися тролейбуси та людям довелося йти пішки. Коли ж правоохоронці провели усі необхідні заходи, проїжджа частина знову стала вільною для руху.

#ДТП з перекиданням сталося на Північному мосту. Постраждав автомобіль #Suzuki (#AA0262EP), який перекинуло через відбійник на пішохідну зону. Деталі про потерпілих та причини аварії встановлюються. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС, лікарі та правоохоронці. Спостерігається серйозний затор. Posted by Киев Оперативный on Monday, 26 August 2019

Ще одна подібна ДТП нещодавно трапилася у Києві на перехресті Саксаганського та Льва Толстого, щоправда тут після зіткнення машину відкинуло на узбіччя, де було багато людей.