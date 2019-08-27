Перекинувся на дах та ледь не впав у Дніпро: у Києві на Північному мосту сталася гучна ДТП
У Дніпровському районі Києва на Північному мосту зіткнулися Mercedes Vito та Suzuki SX4. У результаті останнє авто кілька разів перекинулося на дах і застрягло між відбійником і поруччям.
Як видно з камер відео спостереження, машина їхала на величезній швидкості. Крім того, правоохоронці встановили, що Suzuki, як і Mercedes, їхали у бік лівого берега. Проте, не доїжджаючи до SkyMall, Suzuki зачепив причіп Mercedes, внаслідок чого водій "японця" втратив контроль над автомобілем і легковик перекинувся та вилетів на тротуар.
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На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Проте могло все закінчитися й набагато страшніше, оскільки, застрявши між відбійником і поруччям, машина ледь не впала у Дніпро, але від трагедії врятувало огородження.
У Києві на Північному мосту зіткнулися Mercedes Vito та Suzuki SX4: у підсумку "японець" ледь не впав у Дніпро / Фото: "Інформатор"
Окрім поліції, на місці також працювали медики та співробітники ДСНС. Лікарі, зокрема, оглянули двох пасажирів Suzuki, але жодних травм у них не виявили. Обставини інциденту наразі з’ясовують фахівці.
Відео з місця резонансної ДТП на Північному мосту в Києві
Зауважимо, що через аварію утворився корок у бік лівого берега. Також зупинилися тролейбуси та людям довелося йти пішки. Коли ж правоохоронці провели усі необхідні заходи, проїжджа частина знову стала вільною для руху.
Ще одна подібна ДТП нещодавно трапилася у Києві на перехресті Саксаганського та Льва Толстого, щоправда тут після зіткнення машину відкинуло на узбіччя, де було багато людей.