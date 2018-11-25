Перекрити акваторію Азовського моря з допомогою систем "Смерч" і "Вільха", – військовий експерт

В України зараз є необхідні важелі впливу, щоб надати гідну відсіч агресії Росії у Азовському морі. Адже та намагається блокувати прохід українських суден через Керчинську протоку. Зокрема, у неділю, 25 листопада, російський прикордонний катер протаранив український буксир.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, Росія вкотре демонструє, що на 100% контролює акваторію Азовського моря і Керчинську протоку. А це, у свою чергу, є як політичним, так і військовим тиском на Україну.

На морі у нас немає сил і засобів, щоб протистояти тим ж кораблям прикордонної служби РФ, яких ті мають три десятки, Україна ж – жодного,

– повідомив експерт.

І додав: "Не враховуючи катери, звісно. Це малі броньовані артилерійські катери, які взагалі є річковими – вони створювалися для відродження Дунайського річкового флоту".



Військовий експерт вважає, що протистояти Росії потрібно не кораблями

"Але у нас є інші можливості, які потрібно використовувати", – сказав військовий експерт.

Це і укріплення берегової лінії оборони, і розвиток ракетних військ, і таких високоточних систем, як "Смерч" або "Вільха", які за дальністю запуску здатні перекрити акваторію Азовського моря. А отже – впливати на воєнно-політичну ситуацію в регіоні,

– наголосив Олег Жданов.

Також він переконував, що Україна повинна денонсувати угоду про внутрішнє море з Росію, а ще – угоду щодо квот на вилов риби: "Саме ця угода дозволяє російським суднам упритул підходити до українських берегів". Міжнародна спільнота тут не зможе допомогти, адже поки діють ці угоди, проблеми у Азовському морі є внутрішніми проблемами стосунків України та Росії.

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"Денонсування угод та введення у дію норм міжнародного морського права про нейтральні води, територіальні води, морський державний кордон дасть можливість звертатися до міжнародних організацій, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародних норм та відповідати за їх порушення", – підсумував Жданов.

Нагадаємо, командування ВМС ЗСУ України зранку 25 листопада повідомило про акт російської агресії у Азовському морі: прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових.