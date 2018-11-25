15:41
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Перекрити акваторію Азовського моря з допомогою систем "Смерч" і "Вільха", – військовий експерт

      1343 Читать новость на русском

      В України зараз є необхідні важелі впливу, щоб надати гідну відсіч агресії Росії у Азовському морі. Адже та намагається блокувати прохід українських суден через Керчинську протоку. Зокрема, у неділю, 25 листопада, російський прикордонний катер протаранив український буксир.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: Росія перекрила протоку через наближення українських кораблів

      За його словами, Росія вкотре демонструє, що на 100% контролює акваторію Азовського моря і Керчинську протоку. А це, у свою чергу, є як політичним, так і військовим тиском на Україну.

      На морі у нас немає сил і засобів, щоб протистояти тим ж кораблям прикордонної служби РФ, яких ті мають три десятки, Україна ж – жодного, 
      – повідомив експерт.

      І додав: "Не враховуючи катери, звісно. Це малі броньовані артилерійські катери, які взагалі є річковими – вони створювалися для відродження Дунайського річкового флоту".

      Жданов
      Військовий експерт вважає, що протистояти Росії потрібно не кораблями

      "Але у нас є інші можливості, які потрібно використовувати", – сказав військовий експерт.

      Це і укріплення берегової лінії оборони, і розвиток ракетних військ, і таких високоточних систем, як "Смерч" або "Вільха", які за дальністю запуску здатні перекрити акваторію Азовського моря. А отже – впливати на воєнно-політичну ситуацію в регіоні,
      – наголосив Олег Жданов.

      Також він переконував, що Україна повинна денонсувати угоду про внутрішнє море з Росію, а ще – угоду щодо квот на вилов риби: "Саме ця угода дозволяє російським суднам упритул підходити до українських берегів". Міжнародна спільнота тут не зможе допомогти, адже поки діють ці угоди, проблеми у Азовському морі є внутрішніми проблемами стосунків України та Росії.

      Читайте також: МЗС України відреагувало на атаку в Азовському морі

      "Денонсування угод та введення у дію норм міжнародного морського права про нейтральні води, територіальні води, морський державний кордон дасть можливість звертатися до міжнародних організацій, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародних норм та відповідати за їх порушення", – підсумував Жданов.

      Нагадаємо, командування ВМС ЗСУ України зранку 25 листопада повідомило про акт російської агресії у Азовському морі: прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сьогодні , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 448
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2102
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 09:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 18279
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сьогодні , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 851
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 листопада , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 474
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Проти керівників батальйону “Слобожанщина” відкрито провадження за мародерство
       8 листопада 2014 , 12:12
      В Україні часткова мобілізація може бути меншою
      1 квітня 2016 , 11:32
      Макаренко дебютував з перемоги за Андерлехт, Безус провів весь матч за Сент-Трюйден
       28 липня , 23:24
      У Берліні заборонили використання дизельних автомобілів
       19 жовтня , 10:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук