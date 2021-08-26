Переламало ноги: дерево впало на чоловіка в парку Дніпра – моторошне відео з місця

В одному за парків Дніпра 26 серпня на чоловіка впало сухе дерево. У момент падіння, в нього зламалися дві ноги.

Це трапилося в парку Лазаря Глоби біля проспекту Дмитра Яворницького. Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі у другій половині дня.

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Не мало листя й кори

На відео з місця помітно, що потерпілий – літній чоловік. На нього впало дерево, яке, ймовірно, вже досить давно було сухим.

Про це свідчить повна відсутність листя. Також на значній частині поваленого дерева немає кори. Оскільки на відео видно сліди крові, ми не рекомендуємо переглядати його вразливим і неповнолітнім (18+).

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Інше падіння дерева нещодавно

23 серпня ялинка впала на Range Rover, який був припаркований біля Одеської облради. Згодом цей випадок назвали миттєвою кармою, оскільки авто припаркували з порушеннями.

Журналісти з'ясували, що машину купили за кілька днів до цього в Києві. Власниця навіть не встигла застрахувати нову покупку.