Профспілка погодилася своїм коштом перевезти працівника в одеську лікарню. Нещасний випадок трапився 29 вересня зранку.

До теми У Харкові чоловік впав на обігрівач та згорів заживо

Впав під час роботи

Докер-механізатор впав з висоти, коли виконував роботу в Чорноморському порту. Він зачепився на штабелі листової сталі за кріпильну стрічку. Тоді впав вниз на сталеві рулони з висоти 2,5 метра.

Працівник впав на спину й зазнав серйозних травм. У чоловіка перелом ребер та забій плеча. Страхівка в приватній клініці покриває тільки послуги швидкої допомоги та рентген. Проте профспілка відвезе робітника до лікарні за свій кошт.

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