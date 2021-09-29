Перелом ребер та численні забої: у Чорноморському порту з висоти впав робітник
Джерело:морський порт "Чорноморськ"
На першому причалі Чорноморського порту з висоти впав робітник. У результаті падіння чоловіка стався перелом ребра та забій плеча. Наразі потерпілому надають медичну допомогу.
Профспілка погодилася своїм коштом перевезти працівника в одеську лікарню. Нещасний випадок трапився 29 вересня зранку.
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Впав під час роботи
Докер-механізатор впав з висоти, коли виконував роботу в Чорноморському порту. Він зачепився на штабелі листової сталі за кріпильну стрічку. Тоді впав вниз на сталеві рулони з висоти 2,5 метра.
Працівник впав на спину й зазнав серйозних травм. У чоловіка перелом ребер та забій плеча. Страхівка в приватній клініці покриває тільки послуги швидкої допомоги та рентген. Проте профспілка відвезе робітника до лікарні за свій кошт.
Схожий випадок на Одещині
- У селі Фонтанка двоє чоловіків встановлювали кондиціонер на фасаді 3 поверху будинку.
- Згодом обоє впали з висоти й померли. Один чоловік загинув одразу на місці, а інший – в лікарні.
- Відомості про інцидент віднесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки під час роботи, що призвело до смерті".