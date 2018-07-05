Перельоти під час вагітності: коли категорично не можна подорожувати літаком

Оскільки сезон відпусток у розпалі, жінкам, які чекають на малюка, варто знати, у якому триместрі можна подорожувати літаком, а у якому – краще відмовитись від перельотів.

Про це розповіла акушер-гінеколог Ольга Бєлоконь, передає "Обозреватель".

"Атмосферний тиск у салоні літака значно нижчий, ніж на поверхні землі. Тож відбувається відповідне зниження парціального тиску кисню, що призводить до зниження насиченості киснем крові приблизно на 10%", – зазначила вона.

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Воно не становить загрози для здорових вагітних жінок. Але жінкам, які страждають на анемію, у літак сідати не можна. Також варто відмовитись від літаків при отиті і синуситі – переліт може посилити захворювання.

Переліт при вагітності збільшує ризик виникнення набряку нижніх кінцівок і тромбозу глибоких вен.

Вагітним жінкам не можна сідати у літак, якщо наявні такі захворювання:

– Прееклампсія (виникнення артеріальної гіпертензії на 20-му тижні вагітності).

– Істміко-цервікальна недостатність (патологічний стан шийки матки під час вагітності, який проявляється як нездатність протистояти внутрішньоматковому тиску і утримувати зростаючий плід в порожнині матки).

– Передлежання плаценти після 26 тижнів вагітності (стан, при якому плацента розташована в ділянці нижнього сегмента нижче плода і частково або повністю перекриває внутрішнє вічко шийки матки. Кровотеча внаслідок передлежання плаценти є невідкладним станом).

– Розрив плодових оболонок, загроза передчасних пологів.

– Багатоплідна вагітність з високим ризиком передчасних пологів.

– Важка анемія (Нв <70).

Для жінок без будь-яких додаткових факторів ризику не існує обмежень для авіаперельотів. Але не варто мандрувари у країни з дикими джунглями або гірськими експедиціями, де можна підчепити малярію, тропічну лихоманку та інше.

Багато авіакомпаній не дозволяють жінкам літати в терміні вагітності понад 36 тижнів, аби уникнути можливих пологів на борту літака. Окрім того, деякі авіакомпанії можуть вимагати документ, який вказує передбачувану дату пологів і підтверджує, що у вас немає ніяких очікуваних ризиків від авіаперельоту.

Лікар рекомендує, що все ж варто відмовитись від авіаперельотів після 34-36 тижнів при одноплодної вагітності і після 32 тижнів – при багатоплідній.

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