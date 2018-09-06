Перемир'я для окупантів не існує: є загиблі серед українських воїнів

Упродовж минулої доби, 5 вересня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Окупанти 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ, натомість озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, при цьому не застосовували.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Попри "шкільне перемир'я", противник щодня збільшує кількість обстрілів. Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Шуми, Новгородське, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине. Також російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор населеного пункту Красногорівка, в результаті чого виникла пожежа та було пошкоджено житловий будинок. Силами військовослужбовців та підрозділу ДСНС України, залученого до складу Об'єднаних сил, пожежу було локалізовано,

– зазначають українські військові.

Додамо, що під час ведення бойових дій протягом один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще троє отримали поранення.

Щодо бойвиків, то, за даними розвідки, доби двох було знищено та ще п'ятьох поранено.

"Від початку поточної доби противник чотири рази обстріляв позиції наших військ. На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, на Маріупольському напрямку – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу населених пунктів Чермалик та Водяне. Втрат серед наших оборонців немає", – констатують представники ОС.

Нагадаємо, упрождовж доби 4 вересня окупанти 24 рази атакували позиції військових Збройних сил України без застосування забороненого озброєння.