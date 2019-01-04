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      Перемир'я під свист куль снайперів: бійці ЗСУ розповіли, як ворог "тримає їх у тонусі"

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      Проросійські бойовики продовжують обстріли Авдіївки, що у 13 кілометрах на північ від Донецька. Неспокій там – цілком традиційний. Стріляють тут не лише вночі, як зазвичай, а й посеред дня.

      Військовослужбовець ЗСУ Влад розповів, що ворог обстрілює усе, що може побачити. Журналісти 24 каналу чули свист куль і під час інструктажу, який робили українські бійці перед забігом на позиції, і під час самого забігу у відносно безпечні траншеї. 

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      "Відпрацьовують щось своє. У тонусі нас тримають, так би мовити, щоб скучно не було", – пояснив Влад. У траншеях чутно не лише постріли, а й гул ворожого безпілотника. Воїни кажуть, що тут таке – 24 на 7. Наразі ворог трохи стишився – мабуть, помітив на позиціях пресу.

      ЗСУ
      Військовослужбовець ЗСУ Влад: "Ворог постійно тримає нас у тонусі"

      "Тут усе мінливо, але й часто – то стрілковою зброєю, то чимсь важчим, 80-міліметровим дають про себе знати", – додав Влад, описуючи поведінку бойовиків. Бійці не відходять від спостережних точок. Терористи так близько, що іноді чутно їхні голоси. Просто під час інтерв'ю поруч лягає куля ворожого снайпера.

      Ось так буває. Кошмарять одинарними, щоб хтось висунувся, показав голову. Снайпер сидить, спостерігає,
      – повідомив Влад.

      Та попри обстріли, воїни ні на секунду не забувають про тих, заради кого вони тут. У Влада сьогодні особливий день – його донечці Майї 10 років. Вона – головна підтримка бійця, заради неї він і воює.

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      Загалом, оголошене перемир'я традиційно залишається лише на папері – хіба калібри, з яких обстрілюють українців, тимчасово зменшились. 

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв про те, що українська воєнна розвідка з’ясувала – російські спецслужби проводять цілеспрямовану підготовку до інформаційної провокації проти України.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Авдіївка Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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