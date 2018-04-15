Перемога "Динамо" над "Шахтарем", загострення боротьби за виживання: підсумки 27 туру УПЛ

14 та 15 квітня були зіграні матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги. Головним став матч у Харкові, де зустрілися лідери чемпіонату – "Шахтар" та "Динамо" Однак і у Полтаві була запекла боротьба за бронзу, а у Києві – за виживання.

Маріуполь - Верес 2:0

Голи: Чурко, 3, Тотовицький, 61

Нереалізований пенальті: Карасюк, 85

Відкривав тур матч у Маріуполі, де однойменна команда бореться за попадання в єврокубки наступного сезону. У гості приїхав "Верес". Обидві команди після поділу на шістки не зуміли виграти жодного разу – у кожної команди по три поразки та одна нічия.

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Цього разу першу перемогу здобув "Маріуполь". Вже на третій хвилині відзначився Чурко, який наважився на потужний удар здалеку. Подвоїли рахунок господарі вже у другому таймі, коли після навісу Тотовицький переграв захисника у повітрі і пробив головою.

На 86 хвилині "Верес" міг скоротити відставання, однак Карасюк не переграв Гальчука.

Шахтар – Динамо 0:1

Гол: Шепелєв, 32

Вилучення: Тайсон, 90+2

Головний матч туру, який може стати визначальним у цьому сезоні – "Шахтар" приймав київське "Динамо". До гри у "гірників" було 6 очок переваги, і у випадку перемоги вони збільшували відрив до 9 очок. Киянам ж потрібно було перемагати заради збереження можливості поборотися за чемпіонство.

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Все у грі вирішила єдина помилка центрального захисника Хочолави. У простому моменті він віддав м'яч Шепелєву, який скористався моментом і під натиском захисників пробив по воротах "Шахтаря".

У кінці матчу команди грали інколи доволі жорстко, через що Тайсон отримав дві жовті картки вже наприкінці гри.

26 679 болельщиков посетили матч #ШахтерДинамо на ОСК «Металлист» в Харькове.



Спасибо за поддержку! Ждем вас на наших следующих домашних поединках! https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/9SknqFDI1t — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 14 квітня 2018 р.

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Олімпік – Олександрія 0:0

Ці дві команди могли потрапити і у першу шістку, але не зуміли. У нижній половині турнірної таблиці їм нічого не загрожує, адже вони доволі далеко від дна турнірної таблиці. Це призвело до того, що команди так і не зуміли визначити переможця у очному протистоянні, зігравши "сухий матч". Хоча моменти у "Олімпіка" були, але виручив Паньків після небезпечного удару. Але і "Олександрія" гостро відповідала. Відтак команди поділили очки.

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Зірка – Чорноморець 2:1

Голи: Білоног, 63, 79 – Чорній, 90+3

Вилучення: Романюк, 74

У битві аутсайдерів в гості до "Зірки" приїхав "Чорноморець". Між командами був лише один бал різниці, тож перемога давала перевагу над противниками.

Все у матчі визначилося у другому таймі. Білоног, який відзначився і у попередньому матчі, двічі забив і у цій грі. Спочатку він реалізував вихід на воротаря Безрука, а згодом і в дотик пробив по воротах після метушні у штрафному майданчику.

Між голами "Чорноморець" залишився у меншості – другу жовту картку отримав Романюк. Попри це, одесити зуміли забити гол – красень-удар вийшов у Чорнія.

Зоря – Ворскла 0:3

Голи: Шарпар, 50, Кулач, 73, Сергійчук, 90+3

Головний матч, за винятком українського "ель-класіко", відбувся у Запоріжжі. Тут четверта "Зоря" приймала третю "Ворсклу". Між командами було 4 очки різниці, і у випадку перемоги луганчан боротьба за бронзу загострювалася.

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Після "сухого" першого тайму у другому забивали лише гості. Спочатку полтавчан вперед вивів Шарпар, згодом відзначився Кулач. Матч у команди Юрія Вернидуба не пішла, і вже у доданий арбітром час команда пропустила третій гол.

Сталь – Карпати 0:1

Гол: Карраскаль, 34

Вилучення: Копитов, 76

Останнім матчем 27 туру стала гра у Києві, де кам'янська "Сталь" приймала "Карпати". Обидві команди ще не гарантували собі збереження місця в УПЛ на наступний сезон, тож кожній треба було перемагати.

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Краще цей мачт провела львівська команда, яка ще у першому таймі вийшла вперед зусиллям колумбійця Карраскаля. Хоча моментів було удосталь, щоб перемагати і з більшим рахунком.

На початку другого тайму гості віддали ініціативу "Сталі", однак забити кам'янцям не вдалося. А до кінця матчу вони залишилися у меншості, коли захисник Копитов отримав другу жовту карточку. відтак мінімальна перемога львів'ян.

Головні підсумки 27 туру УПЛ:

Завдяки перемозі над "Шахтарем" "Динамо" зберегло шанси на чемпіонство. Відстань між командами – лише три очки.

За п'ять турів до закінчення чемпіонату тертя "Ворскла" випереджає найближчого переслідувача – луганську "Зорю" на сім очок.

"Маріуполь" скоротив відставання від "Зорі" до одного очка.

"Верес" не виграв жодного матчу за останні п'ять ігор, після поділу на шістки. Команда опустилася на шосте місце, яке не дає право на участь в єврокубках наступного сезону.

"Олімпік" не виграє чотири матчі поспіль. Однак команда набрала 33 очка, як і рівненський "Верес".

"Олександрія" ж не програє в останніх семи матчах.

"Карпати" виграють в останніх трьох матчах, і вперше не пропустили за шість матчів. Завдяки цьому вони тепер на 9 місці.

"Зірка" відірвалася від останнього місця на 4 очка, однак не зуміла покинути небезпечну зону з перехідними матчами з командами Першої ліги.

"Сталь" та "Чорноморець" і надалі мають по 22 очка. Тож боротьба за виживання лише загострюється.