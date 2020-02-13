Перемога на 55 мільйонів: Укроборонпром виграв суд проти Росії у справі заводу "Артем"

"Укроборонпром" виграв суд у компанії з Росії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти заводу "Артем". Представники країни-окупанта вимагали у підприємства повернути 55 мільйонів гривень за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.

Про перемогу "Укроборонпрому" над росіянами повідомив заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм на своїй сторінці у фейсбуці. Рішення виніс Верховний суд України.

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У нас перемога приблизно на 55 мільонів гривень. "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" по справі проти заводу "Артема". Росіяни вимагали у українського оборонного заводу у примусовому порядку та всупереч санкціям і здоровому глузду повернути майже 2,3 мільйона доларів за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення,

– написав Найєм.

Він зауважив, що раніше суди неодноразово приймали рішення на користь росіян. Тому ця перемога стала несподіваною для представників "Укроборонпрому".

Зауважимо, контракт між українською та російською компаніями був укладений у 2014 році. Згодом "Артем" припинив постачати свої товари "Авіа-ФЕД-Сервіс", адже проти неї у травні 2018 року були введені санції. Окрмі того, в "Артемі" були переконані, що виконання замовлення для компанії держави-агресора може бути загрозою для нацбезпеки.

Що відомо про завод "Артем"? Є одним зі стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет і приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.