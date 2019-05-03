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      Перемога Павелка: УЄФА підтвердила право Мораеса виступати за збірну України

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      Жуніор Мораес
      Жуніор Мораес / dynamomania.com

      Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА підтвердив право нападника донецького "Шахтаря" Жуніора Мораеса виступати за збірну України.

      Про це в Facebook повідомив глава ФФУ Андрій Павелко.

      "Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом! Це перемога Мораеса і всього українського футболу", – підкреслив він.

      Павелко наголосив, що ФФУ завжди до останнього захищатиме національну збірну і її гравців.

      Нагадаємо, представники Португалії та Люксембургу, з якими збірна України зіграла перші два матчі відбору до Чемпіонату Європи, звинувачували ФФУ в порушенні правил натуралізації форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

      Федерація футболу України на чолі з Андрієм Павелком з самого початку підкреслювала, що натуралізація бразильського футболіста була проведена за правилами. В результаті КДК УЄФА підтвердив правоту ФФУ.

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      Теги: Новини України Новини Спорту УЄФА Збірна України з футболу Жуніор Мораес Футбол
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