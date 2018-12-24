Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України

Національна збірна України з футболу закінчує 2018 рік у топ-30 найкращих команд у рейтингу ФІФА. Після вдалого виступу у Лізі Націй збірна України зуміла втриматись на 28 сходинці підсумкового рейтингу найкращих збірних світу за версією ФІФА.

Ротація складу та зміна тактики від Андрія Шевченка

2018 рік команда під керівництвом Андрія Шевченка розпочала із товариських матчів зі збірними Саудівської Аравії, Японії, Марокко та Албанії.

Збірна переживала кадрові труднощі, адже чимало футболістів команди не отримували ігрової практики у своїх клубах. Команда значно помолодшала під керівництвом Шевченка, у ній дебютували 20 футболістів. Лави збірної поповнили молоді, технічні та креативні гравці. Нове покоління футболістів, серед яких Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Роман Яремчук та Андрій Лунін, здатне створити конкуренцію у команді та підсилити Національну збірну.

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За всю історію Національної збірної України Андрій Шевченко виставив наймолодший склад на матч із Туреччиною. Середній вік команди склав 23,3 роки. У товариському матчі з Саудівською Аравією 19-річний голкіпер Андрій Лунін став наймолодшим воротарем в історії збірної України.

Нинішня збірна змінила модель гри. Ще три роки тому наша команда робила ставку на захист та грала другим номером, вибігаючи в контратаки. В той же час, ця ігрова модель не давала змоги успішно грати проти нижчих за рівнем команд, які закривались на своїй половині поля. Андрій Шевченко після невдачі у відборі до чемпіонату світу-2018, не відступив від впровадження нової моделі гри. Тепер команда робить ставку на контроль м’яча, середні та короткі передачі та гру першим номером.

Безпрограшна серія

Завдяки вдалій грі збірна України у 2018 році продемонструвала одну із найтриваліших переможних серій у своїй історії. Команда Шевченка протрималася без поразок впродовж дев’яти матчів. З листопада минулого року українці виграли шість матчів та тричі зіграли внічию.

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Перший матч у 2018 був товариським із Саудівською Аравією. Україна домінувала, контролювала м’яч, але пройти насичений захист суперника було непросто. Зрештою, українці вразили ворота суперників, проте сауди швидко зрівняли рахунок, забивши у ворота Андрія Луніна. Збірна продемонструвала той же футбол, що і на відборі до чемпіонату світу. Головний тренер залишився незадоволеним реалізацією моментів. Матч виявився затягнутим й на невисоких швидкостях – у підсумку гольова нічия (1:1) й неоднозначна гра.

У матчі з Японією наша збірна мінімально переграла суперника (2:1). Тренерський штаб кардинально змінив склад на матч із Японією у порівнянні із матчем проти Саудівської Аравії. Загалом гра виглядала жваво, команди відразу йшли вперед. Заміни тренерського штабу стали вдалими й команда вирвала перемогу у Японії, хоча у другому таймі темп гри й знизився.

Матч зі збірною Марокко закінчився нульовою нічиєю. У першому таймі команди створили кілька небезпечних моментів, а в другому боротьба перемістилася ближче до центру поля. У складі нашої команди дебютували два гравці "Динамо" – Микита Бурда та Микола Шапаренко.

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На відміну від гри з марокканцями, у матчі з Албанією збірна України повністю контролювала хід поєдинку. По два м’ячі забили Ярмоленко та Коноплянка. Проте на 88 хвилині албанці змогли відіграти один м’яч.

Ще одну нічию здобула збірна України у виїзному товариському матчі з Італією. Господарі домінували й відрили рахунок на 55 хвилині. Італія у першому таймі виглядала значно сильнішою й часто штурмувала ворота П’ятова, але у другому таймі наша команда зіграла значно впевненіше й зрівняла рахунок точним ударом Малиновського у кут.

Дострокова перемога у Лізі Націй

У Лізі Націй мало хто сподівався на успіх команди Шевченка. Українці невдало виступили у попередньому відбірковому турнірі та не змогли пробитися до фінальної частини чемпіонату світу, зайнявши третє місце у групі. До того ж, українців очікували сильні суперники у Лізі Націй: чехи та словаки.

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Перед грою з Чехами на виїзді багато експертів і вболівальників сходилися на думці, що Чехія і Україна рівні суперники. У стартовому складі збірної України вперше за дев'ять років не було жодного гравця "Динамо». Вже на четвертій хвилині ми пропустили швидкий м’яч. Команда Шевченка контролювала м'яч, й зрівняла рахунок під кінець першого тайму. Українці більше 20 разів пробивали по воротам суперника, серед яких 9 разів у площину воріт. На останніх хвилинах матчу українці проявили характер й вирвали перемогу з рахунком 2:1.

Матч зі Словаками знову виявив гостру проблему з реалізацією моментів. Українці володіли м’ячем та завдали 9 ударів по воротам збірної Словаччини. На початку другого тайму зустрічі словаки перехопили ініціативу. Темп гри неухильно падав, як і кількість загрози, створюваної гравцями Шевченка. Єдиний забитий гол був із пенальті, який реалізував Андрій Ярмоленко. Обом командам бракувало гостроти в атаці. Україна помітно боялась ризикувати.

Українцям, щоб достроково виграти групу залишалось лишень не програти чехам. Наша збірна йшла вперед, і завдяки потужному удару із 28 метрів Руслана Малиновського здобула перемогу.

Підопічні Шевченка достроково забезпечили собі перше місце у групі 1 дивізіону B ліги націй. Наша команда стала першою збірною, яка забезпечила собі вихід до елітного дивізіону й зустрінеться з найсильнішими командами Європи.

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Достроковий вихід з групи дав можливість Андрію Шевченку в грі зі Словаччиною проекспериментувати зі складом, давши можливість проявити себе молодим гравцям, які рідше виходили на футбольне поле. Наслідком зміни тактики стала невиразна гра та багато помилок. Україна вперше з 2006-го року пропустила чотири м'ячі в офіційному матчі. На початку другого тайму українці відіграли один м’яч. Гол Євгена Коноплянки у ворота Словаччини увійшов до п'ятірки кращих голів туру за версією УЄФА. У підсумку команда чотири рази виймала м’яч із сітки своїх воріт – 4:1.

Команда здобуває три перемоги та з дев’ятьма очками потрапляє до елітного дивізіону, де зіграє у 2020 році. Збірна України отримала додатковий шанс у відбірковому турнірі до Євро-2020. Якщо команді Андрія Шевченка у 2019 році не вдасться здолати кваліфікацію у класичному форматі, вона потрапить у додатковий стиковий турнір. Поки серед потенційних суперників українців Швеція, Данія та Боснія і Герцеговина.

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Останній матч у цьому році був товариським із збірною Туреччини. Обидві команди вже завершили виступи в Лізі Націй, тому ця товариська зустріч несла в собі формальний характер. Шевченко знову вносив певні корективи у склад команди. У матчі вийшло відразу 7 гравців, які ще можуть виступати за молодіжну збірну. Команди почали бадьоро, на старті обмінялись моментами. Наша команда вдало атакувала і майже всі атаки закінчувались ударами, проте для забитого м’яча не вистачило влучності. У першому таймі наша команда виглядала цікавіше й непогано комбінувала. У другому таймі підопічні Шевченка переважно оборонялися, а турки грали активніше. Результат закономірний – нульова нічия.

Автор: Ірина Клімчук