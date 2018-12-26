Перемоги "Дніпра", "Черкаських Мавп" та "Політехніка": огляд матчів 1/4 Кубка України

Харківський "Політехнік" здобув впевнену перемогу над южненським "Хіміком" у матчі 1/4 фіналу Кубка України. Також "Дніпро" переміг "Запоріжжя", а "Черкаські Мавпи" здолали "Київ-Баскет.

"Політехнік" – "Хімік" 87:72 (23:13, 19:24, 16:17, 29:18)

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"Політехнік" вчисту виграв старт матчу: команда Володимира Коваля продемонструвала хороший захист, пропустивши у дебютній чверті лише 13 очок та отримавши 10 очок переваги. Однак у другій десятихвилинці "Хіміку" вдалося покращити свої кидкові показники, до того ж команда Віталія Степановського почала грати агресивніше, пробивши вдвічі більше штрафних за суперника. Южненці прокинулись у нападі і, набравши 24 бали за чверть, скоротили відставання до 5 очок.

У другій половині гри гості мали солідну перевагу на підбираннях, але при цьому вдвічі більше за суперника втрачали м’яча і не змогли втримати американське тріо харків’ян та Станіслава Завадського. Саме цей квартет вів гру господарів у нападі, у той час як у южненців як завжди результативно грали Едвін та Джонс.

Але після натяку на камбек від "Хіміка" у третій чверті в четвертій "Політехнік" знову прибрав гру до своїх рук. Команда Коваля за відсутності Сергія Павлова у складі суперника раз по раз набирала очки з фарби, настрілявши в підсумку 29 балів за десятихвилинку, і в підсумку довела фінальну перевагу до максимальних 15 очок.

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Харків’яни виграли у южненців перший раунд чвертьфінального протистояння з рахунком 87:72, пішовши на новорічну паузу з хорошим настроем та солідними шансами на вихід у Фінал чотирьох. До того ж ця перемога стала першою для "Політехніка" над "Хіміком" в цьому сезоні.

Матч-відповідь команди зіграють вже в Южному 5 січня.

"Запоріжжя" – "Дніпро" 70:73 (19:11, 18:18, 11:23, 22:21)

Запоріжці вдаліше розпочали матч, впевнено вигравши стартову чверть. Команда Плеханова відпрацювала у захисті дозволивши набрати супернику лише 11 очок за чверть. У другій десятихвилинці перевага господарів на відрізку сягнула максимальних 12 очок, але Мішула двома влучними дальними не дозволив супернику втекти далеко. У запоріжців тим часом відмінно матч розпочав Мироненко, який вже за першу половину реалізовував 4 з 5 триочкових. Господарі грали агресивніше та енергійніше, а "Дніпру" у фарбі явно вистачало не тільки Тимофеєнка, а й Фесенка, який цей матч пропускав.

У другій половині команди дедалі більше почали нагадувати про те, чому цей матч має статус дребі. Гра стала більш жосткою та контактною і за таких умов комфортніше себе на паркеті почував "Дніпро", який програючи по ходу матчу 12 очок, зумів не тільки повернутись до гри, а й на старті заключної чверті отримати 6 очок переваги.

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Декілька разів лідер матчу змінювався протягом заключної чверті, а визначився його переможець в останній атаці. Олександр Мішула взявся вирішувати ситуацію за рівного рахкунку і, коли здавалося б, втратив усі шанси на нормальну атаку, влучив просто фантастичний кидок. Захисник "Дніпра", опинившись в результаті дабл-тіму у пастці, метрів з дев’яти викинув м’яча в бік кільця і від щита влучив переможний триочковий. "Дніпро" таки дотис "Запоріжжя" у неймовірно напруженій грі, отримавши більше психологічну ніж ігрову перевагу перед другим матчем – 73:70 на користь гостей. Мішула, до речі, реалізував 9 з 17 триочкових і став найрезультативнішим гравцем матчу з 28 очками в активі. У запоріжців після великої перерви увімкнувся Кіндал Хілл, який в підсумку набрав 17 очок та зробив 9 підбирань.

Матч-відповідь команди зіграють 5 січня вже у Дніпрі.

"Черкаські Мавпи" – "Київ-Баскет" 109:91 (28:13, 20:32, 30:23, 31:23)

Новачок "Київ-Баскету" Нванкво виграв спірний м’яч та одразу погнав свою команду уперед, проте інший новачок киян Латковіч заробив фол у атаці, відповдіно володіння перейшло до господарів.

Відкрив рахунок у матчі власним дальнім пострілом снайпер "Мавп" – Руслан Отверченко, на що вищезгадуваний Латковіч відповів двома з середньої дистанції. Проте, після декількох хвилин рівної боротьби вкрай мотивовані черкасці побіги у відрив: два бали від Чумакова, три від капітана Кольченка і ще два від молодого Ткаченка забезпечили господарям відрив від суперника уже на старті гри, а після чергового влучання від все того ж Ткаченка різниця в рахунку сягнула 11 балів, на що наставник гостей Євген Мурзін відреагував тайм-аутом. Проте, це гостям не допомогло: черкасці продовжили бомбити кільце суперника всіх можливих позицій, а потужний постер-данк від Івана Ткаченка після перехоплення Янга і взагалі підвів на ноги усіх глядачів в ПС "Будівельник". Звершився стартовий період за рахунку 28:13.

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Проте, в другій чверті киянам вдалося перевернути все з ніг на голову: в цій десятихвилинці вже вони виглядали сильнішими за домашню команду, а після результативного відрізку від Кріка та Петрова вже Максим Міхельсон був вимушений брати свою першу хвилину в чверті. Але це команді господарів не допомогло і за підсумками чверті Крік та компанія відквитали у черкасців 12 із загальних 15 балів різниці. Після першої половини рахунок був 48:45.

Друга половина гри розпочалася із бомбардування кільця гостей Отверченком та Ткаченко, які менше ніж за хвилину збільшили різницю в рахунку на 6 балів. Після цього "Київ-Баскет" зусиллями Моріса Кріка зумів дещо скоротити різницю, але не на довго. В останній десятихвилинці господарі паркету знову були нестримними. Високий відсоток реалізації дальніх, ефектні проходи під кільце та, нареші, вдала гра всіх без винятку легіонерів "Мавп" не залишила шансів підопічним Євгена Мурзіна. Відповідно "Мавпи", без сумніву, видали кращий матч сезону та яскраво виграли "Київ-Баскет".

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