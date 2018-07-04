Перемоги Росії на ЧС-2018 висміяли у сатиричній пісні: новий кліп Васі Обломова
Відомий російський музикант, поет і композитор Вася Обломов записав нову пісню "Спортивная" та відеокліп до неї, у яких висміяв футбольну збірну Росії. Так, музикант зачепив проблеми сучасної Росії, серед яких низький дохід громадян і мізерні пенсії.
Відповідне відео опубліковане в YouTube.
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Зокрема, у пісні мовиться:
"Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол
Когда пенсии лишают, футболисты забивают
Обсуждаются расклады, президент с премьером рады
Проплатили за победу, НДС подняли деду".
Дивіться кліп Васі Обломова на пісню "Спортивная":
Джерело: 24 канал
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