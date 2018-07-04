Перемоги Росії на ЧС-2018 висміяли у сатиричній пісні: новий кліп Васі Обломова

Вася Обломов записав пісню "Спортивная" про Росію і футбол / Фото з вільних мереж

Відомий російський музикант, поет і композитор Вася Обломов записав нову пісню "Спортивная" та відеокліп до неї, у яких висміяв футбольну збірну Росії. Так, музикант зачепив проблеми сучасної Росії, серед яких низький дохід громадян і мізерні пенсії.