Переможець Кубка Стенлі трагічно потонув у озері

Колишній воротар "Атланта", володар Кубка Стенлі у складі "Чикаго" Рей Емері 15 липня потонув в озері Онтаріо поблизу міста Гамільтон

Як повідомив інспектор, який працював на озері в цей час, виданню Larry Brown Sports, Емері відпочивав на природі разом з друзями.

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Емері відомий своїм виступом за ряд клубів НХЛ. Він був обраний на драфті-2001 "Оттавою" і провів у складі "Сенаторз" 5 сезонів. Потім один рік канадець відіграв в КХЛ в складі "Атланта", ставши учасником Матчу зірок КХЛ.

Пізніше Емері повернувся в НХЛ, де грав за "Філадельфію", яка в сезоні-2009/10 дійшла до фіналу Кубка Стенлі. У 2011 році канадець став гравцем "Чикаго", з яким у сезоні-2012/13 єдиний раз в кар'єрі став володарем Кубка Стенлі.

Останній сезон на професійному рівні хокеїст провів у 2015/16 роках, коли виступав за німецький "Адлер".