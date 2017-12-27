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Мастер шеф 7 сезон: Вадим Бжезинський став переможцем

20:19, 27 грудня 3567 Читать новость на русском
Мастер шеф 7 сезон: хто переміг
Мастер шеф 7 сезон: хто переміг / 24 Канал

Фінал кулінарного реаліті-шоу "Мастер шеф 7 сезон" вийшов на каналі СТБ 27 грудня. У фіналі за звання найкращого кухаря-аматора України змагалося троє мужніх чоловіків – Михайло Грушецький, Вадим Бжезинський (Пава) та Володимир Троцький.

Три суперфіналісти "Мастер шеф 7 сезон" змагалися за півмільйона гривень, навчання у одній з найпрестижніших кулінарних шкіл світу Le Cordon Bleu і титул найсильнішого.

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Під час вирішальної битви учасники – Володимир Троцький, Михайло Грушецький і Вадим Бжезинський – повинні були приготувати три страви за три години – закуску, основну страву та десерт. До слова, вперше за сім сезонів пліч-о-пліч за звання найсильнішого лише чоловіки, більш того, троє друзів. І переможцем з цієї битви вийшов лише один – Вадим Бжезинський.

Мастер шеф 7 сезон: переможець Вадим Бжезинський
Мастер шеф 7 сезон: переможець Вадим Бжезинський (Пава)

Фінал Мастер шеф 7 сезон дивитися онлайн: хто переміг (відео завантажиться пізніше)

Вибираючи закуску, Пава приготував восьминога з карамелізованими овочами. Більш того, овочі Вадим готував улюбленою технікою Діми.

Закуска Вадима Бжезинського
Фінал Мастер шеф 7 сезон: закуска Вадима Бжезинського

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Вова Троцький вирішив здивувати кількістю задіяних процесів – по 7-8 у кожній страві. Так, закуска у його виконанні – асорті з брускет з різними начинками та видами хліба. Ектор зазначив, що хліб смачний, але їсти його руками в умовах фіналу – не дуже продуманий варіант.

Закуска Вова Троцього
Фінал Мастер шеф 7 сезон: закуска Вови Троцького

Міха подав на суддівський стіл тунець, панірований какао та чорним перцем, з фуа-гра, гелем із шампанського та апельсина, а також джемом з полуниці та вина. Судді зауважили, що рішення сміливе, інгредієнти цікаві. Правда, також врахували, що тунець на тарілці різного розміру.

Закуска Михайла Грушецького
Фінал Мастер шеф 7 сезон: закуска Михайла Грушецького

В основній страві хлопці також вирішили пустити в хід фантазію та експерименти.

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Пава подав каре ягняти з запеченими фруктами та овочами, а також з кизилово-лохиновим соусом.

Основна страва Вадима Бжезинського
Фінал Мастер шеф 7 сезон: основна страва Вадима Бжезинського

Вова зупинив вибір на каре кролика з пюре з карамелізованого буряка з вершками, овочами, запеченим інжиром з горгондзолою.

Основна страва Вови Троцього
Фінал Мастер шеф 7 сезон: основна страва Вови Троцького

Рішення Михайла також було ризикованим, адже "король м’яса" сьомого сезону віддав перевагу… морепродуктам.

Основна страва Михайла Грушецького
Фінал Мастер шеф 7 сезон: основна страва Михайла Грушецького

Троє мужніх учасників здивували витонченими десертами.

Фінал Мастер шеф 7 сезон: Десерт Вови Троцього
Фінал Мастер шеф 7 сезон: десерт Вови Троцького

Фінал Мастер шеф 7 сезон: Десерт Михайла Грушецького
Фінал Мастер шеф 7 сезон: десерт Михайла Грушецького

Фінал Мастер шеф 7 сезон: десерт Вадима Бжезинського
Фінал Мастер шеф 7 сезон: десерт Вадима Бжезинського

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Новини культури
Джерело: 24 Канал
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