МастерШеф Підлітки: переможцем стала Анастасія Кобиляцька

Фінал кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф. Підлітки" вийшов на каналі СТБ 30 травня. Переможцем кулінарного стала Настя Кобиляцька, яка змагалася у суперфіналі з Танею Куриленко і Кароліною Залевською.

У 18 випуску "МастерШеф. Підлітки" підлітки пройшли через суперфінал, і ми нарешті дізналися ім'я найкращого кулінара країни. Три талановиті суперфіналістки – Настя Кобиляцька, Таня Куриленко і Кароліна Залевська – зійшлися в останній битві за кубок "МастерШеф". Переможцем стала Настя Кобиляцька.

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Допис, поширений Anastasiya (@kucheryashka_sue) 30 Тра 2018 р. о 1:47 PDT

В останньому випуску шоу відбувся суперфінал "Кулінарного випускного". У цей день на суперфіналісток очікувало справжнє свято кулінарії, за підсумками якого судді винесли свої останні вердикти. Кароліна Залевська зізналася, що дуже пишається собою, адже зуміла дійти до такого етапу. Настя Кобиляцька має намір не зупинятися на досягнутому, а розвиватися та йти далі. Для Тані Куриленко Ектор Хіменес-Браво за цей період взагалі став "кулінарним татом".

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Допомагали юним кулінарам-випускникам гідно проходити всі випробування, додаючи досвіду і сміливості, кращі з кращих: незамінний Ектор Хіменес-Браво, муза шоу Тетяна Литвинова і креативний Дмитро Горовенко. Вони віддавали себе повністю, не шкодуючи знань і часу, щоб випустити з головною кухні проекту гідних кулінарів.

Суперфіналісткам потрібно було приготувати вишукане ресторанне меню з трьох позицій: закуска, основна страва і десерт. На приготування страв підлітки мали всього 3 години.

МастерШеф 7 сезон 18 випуск дивитися онлайн: відео фінального випробування

Кароліна Залевська почастувала суддів проекту креветками з біском і трьома видами крему. І хоч біску було замало, однак страва сподобалась зірковим дегустаторам. Основною стравою підліток обрала каре ягняти спокусливо-рожевого кольору. Судді відзначили ідеальний смак м'яса, проте зазначили, що дівчина використала замало технік у приготуванні. Кароліна зробила велику помилку у виборі десерту: кулінар приготувала кампоте, додавши забагато желатину.



Фінал проекту МастерШеф 7 сезон: Кароліна Залевська

Таня Куриленко подала оригінальну закуску – ідеально просмажений тунець у фісташковому паніруванні з соусом голландез. Для приготування каре ягняти дівчина обрала техніку slow cooking, намагаючись здивувати зіркових суддів. Однак не вгадала зі ступенем просмаження страви. На десерт Таня почастувала вибагливих суддів мусом із бісквітом дакуаз, кокосовою меренгою і желе з манго.

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Фінал проекту МастерШеф 7 сезон: Таня Куриленко

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Переможниця Анастасія Кобиляцька вразила суддів своїм талантом. Дівчина приготувала буряково-гранатові канелоні з сиром горгонзола, чим викликала захват у суддів. Знані кулінари були здивовані від кількості використаних технік та балансом смаків. На основну страву Настя обрала каре ягняти. Однак порція була замалою, оскільки під час приготування страви підліток впустила перший шматок м'яса.

На завершення Настя дивувала суддів оригінальною варіацією "Сант-Оноре". Від десерту, приготовані дівчиною, дегустатори були в захваті, однак нижня частина страви бажала кращого.

Допис, поширений Anastasiya (@kucheryashka_sue) 30 Тра 2018 р. о 3:21 PDT

За результатами голосування суддів, Настя Кобиляцька завоювала титул кращого кулінара країни та отримала 100 000 гривень. Вона також поїде вчитися в престижну кулінарну школу.

МастерШеф 7 сезон 18 випуск дивитися онлайн: відео фіналу проекту