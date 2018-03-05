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Оскар 2018: Гері Олдмен став найкращим актором

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Переможець Оскар 2018 в номінації Найкращий актор Гері Олдмен
Переможець Оскар 2018 в номінації Найкращий актор Гері Олдмен / gettyimages

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). У категорії "Найкраща чоловіча роль" переміг Гері Олдмен, який виконав головну роль у фільмі "Темні часи".

Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.

Під час церемонії вручили нагороди у 24-ьох номінаціях. В одній із головних категорій – "Найкраща чоловіча роль" – переміг актор Гері Олдмен, який зіграв головну роль у фільмі "Темні часи".

Переможець Оскар 2018 в номінації
Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актор" – Гері Олдмен

Всього ж у цій категорії було номіновано 5 акторів.

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Оскар 2018: номінанти у категорії "Найкраща чоловіча роль":

• Тімоті Чаламет "Назви мене своїм ім'ям");
• Деніел Калуя ("Пастка);
• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");
• Гері Олдмен ("Темні часи");
• Дензел Вашингтон ("Роман Дж. Ізраел, Esq").

Фільм "Темні часи" (Darkest Hour) був номінований у шести категоріях на "Оскар" – "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкраща операторська робота", "Найкращий дизайн костюмів" та "Найкращий грим".

Переможець Оскар 2018 в номінації
Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актор" – Гері Олдмен

За півроку після прем'єри нашумілої військової драми Крістофера Нолана "Дюнкерк" на екрани вийшов фільм від режисера Джо Райта "Темні часи", який розповідає про ті ж самі травневі дні 1940 року. Тільки тепер у центрі оповіді не британські військовослужбовці, затиснуті між морем і гітлерівською армією у наступі, а людина, яка, крім іншого, приймала рішення про те, яким чином рятувати ці три з гаком сотні тисяч життів – новопризначений прем'єр-міністр Великобританії, сер Вінстон Черчилль.

Кадр із фільму
Кадр із фільму "Темні часи"

Фільм розповідає про той місяць життя легендарного політика, коли він отримав високий державний пост разом з жахливим тягарем відповідальності за країну, якій належало активно вступити у Другу світову війну. Виконати головну роль в картині довірили Гері Олдмену – акторові, мало чим схожому на свій історичний прототип. Втім, автори картини зробили ставку на вміння Олдмена перевтілюватися. І, звісно, на просунутий пластичний грим. І вони не прогадали.

Переможець Оскар 2018 в номінації
Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актор" – Гері Олдмен

Фактично Олдмен як такий на екрані відсутній – ні вираз очей, ні посмішка, ні міміка, ані постава, ані хода не видають актора. Перед глядачем повний сутулий лисуватий літній, але при цьому досить бадьорий і рішучий чоловік з характерним важким поглядом.

Втім, основна заслуга в частині правдоподібності, щирості та емоційної напруженості фільму лежить все-таки на самому Олдмені. Прибери його з кадру і заміни кимось менш обдарованим, і превалювати почне закладений у сценарій пафос боротьби.

Фільм "Темні часи": трейлер

Теги: LifeStyle Новини України Голлівуд Новини культури Кіно Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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