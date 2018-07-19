Переможець проекту "Танці з зірками" Ігор Кузьменко вперше стане батьком

Український танцівник і переможець телевізійного проекту "Танці з зірками" повідомив радісну новину, – його дружина Олександра вагітна і вони вперше стануть батьками.

Про це партнер Наталії Могилевської з танцювального проекту розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналу "Теленеделя", передає ТСН.

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Незважаючи на постійні паузи з організуванням весілля, дружина Ігоря потішила його новиною про очікування дитини.

Дружина хотіла влаштувати сюрприз. Але ми давно мріяли про дитину і йшли до цього, тож я постійно в неї питав: "Ні? Ще ні?". У підсумку, коли виявилося, що "так", вона не стрималася і відразу ж зізналася,

– зізнався Ігор.

Танцівник додав, що через важкий графік роботи подружжя планувало влаштувати весілля в серпні, але довелось його відкласти на пізніший час. Згодом Ігор та Олександра вирішили просто розписатися і почекати слушного часу для весілля.

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"Ми вирішили для початку просто розписатися – без весілля. Точніше, я вирішив – дружина навіть не знала про це. Влаштував їй сюрприз, привівши 14 лютого в РАЦС. Увечері відсвяткували із рідними, а вже вночі я виїхав до Києва – у мене там був захід. Пізніше, коли буде більше часу, влаштуємо нормальне весілля – таке, про яке мріє дружина", – поділився хореограф.