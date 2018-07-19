18:17
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Переможець проекту "Танці з зірками" Ігор Кузьменко вперше стане батьком

125 Читать новость на русском
Ігор Кузьменко та Олександра вперше стануть батьками
Ігор Кузьменко та Олександра вперше стануть батьками / tsn.ua

Український танцівник і переможець телевізійного проекту "Танці з зірками" повідомив радісну новину, – його дружина Олександра вагітна і вони вперше стануть батьками.

Про це партнер Наталії Могилевської з танцювального проекту розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналу "Теленеделя", передає ТСН.

Читайте також: Ігор Кузьменко зізнався, які стосунки були в його нареченої з Могилевською

Незважаючи на постійні паузи з організуванням весілля, дружина Ігоря потішила його новиною про очікування дитини.

Дружина хотіла влаштувати сюрприз. Але ми давно мріяли про дитину і йшли до цього, тож я постійно в неї питав: "Ні? Ще ні?". У підсумку, коли виявилося, що "так", вона не стрималася і відразу ж зізналася,
– зізнався Ігор.

Танцівник додав, що через важкий графік роботи подружжя планувало влаштувати весілля в серпні, але довелось його відкласти на пізніший час. Згодом Ігор та Олександра вирішили просто розписатися і почекати слушного часу для весілля.

Читайте також: Хто такий Ігор Кузьменко: факти про переможця "Танці з зірками"

"Ми вирішили для початку просто розписатися – без весілля. Точніше, я вирішив – дружина навіть не знала про це. Влаштував їй сюрприз, привівши 14 лютого в РАЦС. Увечері відсвяткували із рідними, а вже вночі я виїхав до Києва – у мене там був захід. Пізніше, коли буде більше часу, влаштуємо нормальне весілля – таке, про яке мріє дружина", – поділився хореограф.

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук