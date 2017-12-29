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Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян став переможцем

21:20, 29 грудня 728 Читать новость на русском
Топ-модель по-українськи 4 сезон: хто переміг
Топ-модель по-українськи 4 сезон: хто переміг / 24 Канал

Фінал шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон глядачі побачили 29 грудня на "Новому каналі". Переможцем першого змішаного сезону модельного реаліті став став Самвел Туманян.

У фіналі шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон за перемогу змагались двоє фіналістів – Вікторія Рогальчук та Самвел Туманян. За 18 тижнів зйомок вони обійшли 18 конкурентів, позували під водою, дефілювали серед вогню, побували в небі і пережили землетрус – все заради того, щоб потрапити у фінал.

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Але переможцем першого змішаного сезон шоу "Топ-модель по-українськи 4" став Самвел Туманян. Сам він разом з Аллою Костромічова полетить в Ньой-Йорк! Саме там і почнеться його велика кар'єра моделі.

Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон дивитися онлайн: хто переміг

Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян став переможцем
Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян став переможцем

Кожен із учасників чоловіків був особливим. І лише Самвел Туманян потрапив у фінал і зумів перемогти! І це не дивно, адже він має майже ідеальні параметри для чоловіка-моделі. Йому лише 19 років, його зріст 185 сантиметрів, а параметри – 110-70-100.

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Самвел Туманян 12 років займався спортом. Саме тому він може похизуватися, практично, ідеальним тілом та фактурою. Самвел чемпіон України з боротьби та бойового самбо. Спортивну кар'єру він мусив закінчити після травм. Він переніс дві важкі операції, після чого – більше не зміг займатися спортом.

Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян
Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян

Модельного досвіду до участі у проекті Самвел не мав. Але вже під час участі у проекті він зміг себе спробувати, як на fashion-зйомках, так і на модних показах. І сподіваємось, що ми його ще неодноразово побачимо на світових подіумах.

"Топ-модель по-українськи" – це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

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У проекті три експерти, кожен з яких гуру в своїй сфері. Вони організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Наставниками в четвертому сезоні "Топ-модель по-українськи" стали – Соня Плакидюк, Костя Боровський і Сергій Нікітюк.

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 4 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічова. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

Теги: Новини культури LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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