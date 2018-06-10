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Переможниця 4 сезону шоу "Холостяк" вийшла заміж

597 Читать новость на русском
Анна Селюкова вийшла заміж
Анна Селюкова вийшла заміж / Instagram

У суботу, 9 травня, переможниця 4 сезону романтичного шоу "Холостяк" Анна Селюкова вийшла заміж за чемпіона світу з покеру Євгенія Качалова.

Весілля святкували в одному із заміських ресторанів Києва, на яке запрошено близько 75 гостей, які приїхали з різних країн світу. Анна Селюкова показала підписникам підготовку до церемонії на своїй сторінці в Instagram.

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Допис, поширений Eugene (@ekatchalov)

На весіллі переможниця "Холостяк" змінила дві сукні – одна від українського дизайнер Katerina Kvit, друга – мікс від американського і українського бренду. Після весілля молодята поїдуть в медовий місяць в улюблену Італію, а план подорожі допомогли скласти друзі.

переможниця холостяка анна селюкова вийшла заміж
Анна Селюкова вийшла заміж / Instagram

 

Хочу в Италию на дегустацию ️

Допис, поширений Анна Селюкова (@anna_selyukova)

 

Допис, поширений Анна Селюкова (@anna_selyukova)

 

Допис, поширений Анна Селюкова (@anna_selyukova)

Нагадаємо, до фіналу 4 сезону шоу "Холостяк" дійшли дві дівчини – Анаіт і Анна. Костянтин Євтушенко обрав Анну Селюкова і подарував їй кільце. Але стосунки між молодими людьми, з невідомої причини, так і не склалися. Пізніше виявилося, що Костянтин Євтушенко одружився на спортсменці Наталі Добринської

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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