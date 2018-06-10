Переможниця 4 сезону шоу "Холостяк" вийшла заміж
У суботу, 9 травня, переможниця 4 сезону романтичного шоу "Холостяк" Анна Селюкова вийшла заміж за чемпіона світу з покеру Євгенія Качалова.
Весілля святкували в одному із заміських ресторанів Києва, на яке запрошено близько 75 гостей, які приїхали з різних країн світу. Анна Селюкова показала підписникам підготовку до церемонії на своїй сторінці в Instagram.
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На весіллі переможниця "Холостяк" змінила дві сукні – одна від українського дизайнер Katerina Kvit, друга – мікс від американського і українського бренду. Після весілля молодята поїдуть в медовий місяць в улюблену Італію, а план подорожі допомогли скласти друзі.
Анна Селюкова вийшла заміж / Instagram
Нагадаємо, до фіналу 4 сезону шоу "Холостяк" дійшли дві дівчини – Анаіт і Анна. Костянтин Євтушенко обрав Анну Селюкова і подарував їй кільце. Але стосунки між молодими людьми, з невідомої причини, так і не склалися. Пізніше виявилося, що Костянтин Євтушенко одружився на спортсменці Наталі Добринської