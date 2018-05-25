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Переможницею 8 сезону шоу Холостяк стала Іванна

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Переможницею 8 сезону шоу Холостяк стала Іванна
Переможницею 8 сезону шоу Холостяк стала Іванна / 24 Канал

У фіналі 8 сезону шоу "Холостяк" перемогла учасниця Іванна. Саме її холостяк Рожден Анусі обрав серед 26 учасниць проекту.

У фіналі 8 сезону Холостяка залишились дві дівчини – Галина та Іванна. Однак, Рожден вибрав Іванну.

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При зустрічі з Галиною Рожден заявив, що емоційність дівчини його причарувала, адже з нею ніколи не буде сумно. Однак, його насторожує, що Галя вимагає надто багато уваги. Але він музикант, тож він не зможе приділяти їй увагу 24 години на добу. Тож він не може її обрати. Дівчина покидає проект.

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Тож обраницею Рождена стає Іванна. Він зізнався, що вони з дівчиною дуже схожі, тож він вірить, що у їхньої пари є майбутнє.

Іванна закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, менеджмент соціокультурної діяльності. Зараз працює перекладачем польської мови.

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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