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Оскар 2018: Френсіс Макдорманд стала найкращою актрисою

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Переможець Оскар 2018 в номінації Найкращий актриса – Френсіс Макдорманд
Переможець Оскар 2018 в номінації Найкращий актриса – Френсіс Макдорманд / gettyimages

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). В номінації "Найкраща жіноча роль" статуетку отримала Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну жіночу роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.

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Під час церемонії вручили нагороди у 24-ьох номінаціях. В одній із головних категорій – "Найкраща жіноча роль" – перемогла актриса Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну жіночу роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Всього ж у цій категорії було номіновано 5 актрис.

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Номінація "Найкраща жіноча роль":

• Саллі Хокінс ("Форма води");
• Френсіс Макдорманд ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");
• Марго Роббі ("Я, Тоня");
• Сірша Ронан ("Леді-Птаха");
• Меріл Стріп ("Секретне досьє").

Фільм "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) був номінований на "Оскар" у шести категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль другого плану (дві номінації), "Найкраща жіноча роль", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща музика" та "Найкращий монтаж".

​Переможець Оскар 2018 в номінації
​Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актриса" – Френсіс Макдорманд

Новий фільм Мартіна Макдонаха розповідає про жінку (Френсіс Макдорманд), яка намагається змусити поліцейських шукати вбивцю своєї дочки, замовивши білборди з написами: "Вмираючи, була згвалтована", "Все ще ніяких арештів?" і "Як так вийшло, шеф Віллоубі?".

​Переможець Оскар 2018 в номінації
​Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актриса" – Френсіс Макдорманд

Ідея зародилася в голові Макдонаха 20 років тому, коли режисер подорожував по США і проїжджав на машині повз два щити, за допомогою яких хтось намагався домогтися правосуддя. У фільмі є чорний гумор, добірний мат, насильство і смуток – усе те, за що полюбився "Залягти на дно в Брюгге".

​Переможець Оскар 2018 в номінації
Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актриса" – Френсіс Макдорманд

Нагороди: фільм був номінований на найвищу нагороду на Венеційському кінофестивалі у рамках Венеційського бієнале – "Золотий лев". Однак поступився перемогою фільму "Форма води". Але без нагород на Венеційському кінофестивалі фільм не залишився – він отримав статуетку "Золота Озелла" за найкращий сценарій.

Також фільм був номінований у шести категоріях на "Золотий глобус", у чотирьох із них він здобув перемогу – "Найкращий фільм", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща чоловіча роль другого плану" та "Найкращий сценарій".

Фільм "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі": трейлер

Теги: LifeStyle Новини України Голлівуд Новини культури Кіно Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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