Оскар 2018: Френсіс Макдорманд стала найкращою актрисою

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). В номінації "Найкраща жіноча роль" статуетку отримала Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну жіночу роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.

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Під час церемонії вручили нагороди у 24-ьох номінаціях. В одній із головних категорій – "Найкраща жіноча роль" – перемогла актриса Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну жіночу роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/PoVhjsRQwD — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Всього ж у цій категорії було номіновано 5 актрис.

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Номінація "Найкраща жіноча роль":

• Саллі Хокінс ("Форма води");

• Френсіс Макдорманд ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");

• Марго Роббі ("Я, Тоня");

• Сірша Ронан ("Леді-Птаха");

• Меріл Стріп ("Секретне досьє").

Фільм "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) був номінований на "Оскар" у шести категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль другого плану (дві номінації), "Найкраща жіноча роль", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща музика" та "Найкращий монтаж".



​Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актриса" – Френсіс Макдорманд

Новий фільм Мартіна Макдонаха розповідає про жінку (Френсіс Макдорманд), яка намагається змусити поліцейських шукати вбивцю своєї дочки, замовивши білборди з написами: "Вмираючи, була згвалтована", "Все ще ніяких арештів?" і "Як так вийшло, шеф Віллоубі?".

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 4 Бер 2018 р. о 11:59 PST



​Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актриса" – Френсіс Макдорманд

Ідея зародилася в голові Макдонаха 20 років тому, коли режисер подорожував по США і проїжджав на машині повз два щити, за допомогою яких хтось намагався домогтися правосуддя. У фільмі є чорний гумор, добірний мат, насильство і смуток – усе те, за що полюбився "Залягти на дно в Брюгге".



Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий актриса" – Френсіс Макдорманд

Нагороди: фільм був номінований на найвищу нагороду на Венеційському кінофестивалі у рамках Венеційського бієнале – "Золотий лев". Однак поступився перемогою фільму "Форма води". Але без нагород на Венеційському кінофестивалі фільм не залишився – він отримав статуетку "Золота Озелла" за найкращий сценарій.

Також фільм був номінований у шести категоріях на "Золотий глобус", у чотирьох із них він здобув перемогу – "Найкращий фільм", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща чоловіча роль другого плану" та "Найкращий сценарій".

Фільм "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі": трейлер