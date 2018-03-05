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Переможниця розіграшу квартири від DIM group підписала документи на квартиру

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Переможниця розіграшу Оксана Левчина і керуючий партнер DIM group Олександр Насиковський
Переможниця розіграшу Оксана Левчина і керуючий партнер DIM group Олександр Насиковський

Оксана Левчина підписала договір і стала повноправною власницею однокімнатної квартири в житловому комплексі "Метрополіс".

Про це повідомляє сайт segodnya.ua. Як відомо, девелопер DIM group розіграв квартиру в рамках "Зимової країни на ВДНГ". На сцені "Запальної масляної" 17 лютого 2018 року девелопер провів фінал розіграшу квартири в житловому комплексі "Метрополіс", що на Теремках.

Згідно з умовами акції, до розіграшу квартири міг долучитися кожен, хто придбав вхідні квитки на локації "Зимової країни на ВДНГ" і реєстрував їх унікальні коди на сайті vdng.ua. Охочих виграти квартиру було понад 2 тисячі.

Переможець був визначений за допомогою генератора випадкових чисел – сервісу random.org. Власницею квартири в унікальному житловому комплексі на вулиці Академіка Заболотного, 1 стала студентка Оксана Левчина. У п'ятницю Оксана підписала договір і стала повноправною власницею однокімнатної квартири площею 40,7 кв. м популярного європейської планування з просторою кухнею-вітальнею.

Для переможниці виграш став дуже приємною несподіванкою.

"Дуже несподіваний і приємний подарунок! Взагалі я сподівалася на удачу, але це фантастика якась, – розповіла щаслива володарка квартири. – Я вже побувала на будівництві і у відділі продажів ЖК "Метрополіс", оскільки дуже хотіла побачити квартиру. Мені все дуже сподобалося. Тепер буду з нетерпінням чекати здачі будинку. Велике спасибі DIM group за такий чесний конкурс!", – захоплюється Оксана.

Олександр Насиковський, керуючий партнер DIM group, особисто привітав Оксану з виграшем.

"Ми подарували можливість стати володарем житла в новобудові класу комфорт плюс, в столичному районі зі сформованою інфраструктурою. Поруч з нашим житловим комплексом – станція метро "Теремки", неподалік від нього ТРЦ, школи, спортивні секції, магазини, салони краси, аптеки та перукарні. В рамках проекту буде парк площею 2 гектара. Сама назва проекту вказує на його масштабність і наявність всієї необхідної інфраструктури для життя на території новобудови. Це справжнє "місто в місті" на території столичного району", – розповів Олександр Насиковський.

"Буквально за секунду життя цієї дівчини круто змінилася на краще! І це станеться з усіма, хто вирішить оселитися в житлових комплексах DIM group", – з посмішкою зазначив Олександр.

DIM group – девелоперсько-будівельний холдинг повного циклу, який успішно реалізував кілька житлових комплексів в передмісті столиці. У 2017 році ввів в експлуатацію першу чергу ЖК "Автограф", в 2018 році заплановано введення в експлуатацію двох будинків другої черги ЖК "Автограф" та ЖК "А52" в Києві. 2 жовтня 2017 року DIM group почав будівництво самого масштабного проекту – ЖК "Метрополіс" з парком 2 га.

Теги: Нерухомість Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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